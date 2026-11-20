Chivas se reforzó en el pasado mercado de fichajes con tres jugadores: Jordan Carrillo, Kevin Castañeda y Luis Rey. Aunque cada uno cuenta con características y facetas diferentes, los tres llegaron con la intención de fortalecer el mediocampo del Rebaño Sagrado y darle más variantes a Gabriel Milito. Ahora, prácticamente en todas las posiciones del plantel existen al menos dos jugadores capaces de cumplir funciones similares, aumentando la competencia interna.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Sobre esta zona del campo, el analista táctico Ricardo Flores, conocido en el entorno del Guadalajara por haber recomendado el fichaje de Matías Almeyda hace más de 10 años, ofreció una explicación detallada y exclusiva para Rebaño Pasión sobre el funcionamiento del mediocampo rojiblanco y los aspectos que todavía necesita mejorar. Uno de los principales nombres que analizó fue precisamente el de Fernando González, un futbolista que ha generado opiniones divididas entre los aficionados, pero al mismo tiempo siendo inamovible para Gabriel Milito.

Fernando González es un inamovible para Gabriel Milito.

Photo: Imago7

En ese sentido, Flores defendió el funcionamiento de Fernando González y aseguró que se trata de un gran jugador, aunque reconoció que ha sido intermitente durante su etapa con Chivas. Cuando se encuentra en buen nivel, su aporte defensivo y especialmente ofensivo es muy importante, pero también ha cometido errores puntuales que terminaron costándole partidos al Guadalajara e incluso eliminaciones en Liguilla. Para el analista, se trata de situaciones que deben trabajarse de manera individual para conseguir una mayor regularidad.

Ante la posibilidad de utilizar a Luis Rey en esa posición, Ricardo Flores destacó que el mediocampista posee un gran golpeo largo y efectividad en los duelos defensivos. Sin embargo, también señaló que su juego depende en buena medida de esos trazos largos y que, al igual que El Oso, tiene el defecto de abandonar la zona central para salir a presionar a los rivales. Esto puede generar espacios a la espalda que los contrarios tienen la posibilidad de aprovechar, por lo que considera que es un aspecto que el cuerpo técnico de Gabriel Milito debe corregir.

PUBLICIDAD

Los pivotes que Ricardo Flores ficharía en Chivas si estuviera en sus manos

Precisamente por estas situaciones, Ricardo Flores fue cuestionado sobre qué posición reforzaría en Chivas si tuviera la posibilidad de hacerlo, y su respuesta fue clara: la contención. Uno de los nombres que mencionó fue el del canterano rojiblanco Óscar Macías, principalmente porque considera que ya tiene trabajado un aspecto fundamental para desempeñarse como pivote: saber cuándo debe saltar a presionar y cuándo tiene que mantener su posición. Esto, explicó, es algo que aprendió durante su etapa con el Tapatío bajo las enseñanzas de Gerardo Espinoza. Además, conoce muy bien a Diego Campillo, por lo que podría existir un entendimiento importante entre ambos.

PUBLICIDAD

Otro nombre mucho más complicado, pero que representaría un salto de calidad enorme para el Guadalajara, sería Luis Chávez. Flores destacó su capacidad para presionar y su gran golpeo de media distancia, características que lo convertirían en una solución de alto nivel para la posición de pivote. En palabras del analista táctico, esa zona necesita a un futbolista muy inteligente, capaz de combinar una presión adelantada con una buena distribución asociativa, dos elementos que considera fundamentales para el funcionamiento del sistema.

Luis Romo, aún jugando en la central, tiene mucho peso en el medio campo

Otra de las cuestiones que Ricardo Flores analizó fue la importancia de Luis Romo dentro del sistema de Gabriel Milito. Sin importar los errores que haya podido cometer o las críticas que ha recibido por parte de la afición, el futbolista se ha convertido en un elemento prácticamente inamovible para el entrenador argentino, incluso cuando ha tenido que desempeñarse como central.

PUBLICIDAD

Para Flores, esto tiene una explicación táctica: Romo es uno de los pilares del sistema de Chivas gracias a su aporte ofensivo y creativo, especialmente por la manera en que ejecuta el último pase para los delanteros, su llegada al área y su capacidad para imponerse en los duelos aéreos ante las salidas largas de los rivales. A esto se suman aspectos más difíciles de medir, como su liderazgo y carácter competitivo, cualidades que Gabriel Milito valora considerablemente. Por eso, incluso cuando juega en la línea defensiva, su influencia sigue teniendo un peso importante en el funcionamiento del mediocampo rojiblanco.