El mercado de fichajes invernal está a unas semanas de abrir de manera oficial, por lo que los rumores sobre los movimientos de los 18 clubes de la Liga MX comienzan a vislumbrarse, en donde uno de los rumores más llamativos que ha surgido es la de la posibilidad de un intercambio entre Chivas y Cruz Azul por Luis Romo y Jeremy Márquez.

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La rivalidad entre ambas instituciones se ha ido incrementando por los constantes enfrentamientos en las Liguillas recientes, en donde la Máquina ha logrado salir avante a costa del Guadalajara; sin embargo, eso no ha impedido que se realicen negociaciones entre ambos clubes, en donde el más reciente fue la venta de Ángel Sepúlveda al redil.

Sin embargo, habría algunos factores que derribarían la posibilidad de cualquier tipo de intercambio entre ambos clubes con estos dos futbolistas, por lo que luce sumamente difícil que se pudiera avanzar en dicho rumor que ha ido cobrando fuera.

Luis Romo, irremplazable para Gaby Milito

El Tanque se ha convertido en una pieza infaltable para desarrollar la idea futbolística de Gabriel Milito, ya que el futbolista puede desempeñarse como líbero, como central por izquierda y hasta como mediocampista, en donde su inteligencia y visión de campo le ayudan a darle salida al equipo con pelota controlada o atacando los espacios que deja el equipo rival a través de balones profundos.

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Jeremy Márquez odia a Chivas

El mediocampista de Cruz Azul es un jugador surgido de las fuerzas básicas del Atlas, en donde ha manifestado abiertamente su antipatía por el Guadalajara, demostrándolo en los partidos recientes en donde ha logrado anotarle al Rebaño, celebrándolo con euforia y hasta burlándose de la institución y los aficionados.

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Hay que recodar que la directiva rojiblanca, encabezada por Javier Mier y Alejandro Manzo, se han enfocado en contratar a puros futbolistas que sientan orgullo y deseo de defender el jersey rojiblanco, por lo que el perfil de Jeremy Márquez evidentemente quedaría descartado para ser contratado como refuerzo.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul por el liderato del Apertura 2026?

La Liga MX entrará en un nuevo receso futbolístico debido a la Fecha FIFA, por lo que el partido final de la fase regular del Apertura 2026 contra Cruz Azul se disputará el próximo domingo 22 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.