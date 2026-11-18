La Selección Mexicana consiguió avanzar a las Semifinales de la Concacaf Nations League, aunque el equipo de Rafael Márquez tuvo que sufrir muchísimo durante los dos enfrentamientos contra Jamaica . Y es que, después de perder por marcador de 3-2 en Kingston, el Tri apenas consiguió imponerse por 1-0 en el Estadio BBVA de Monterrey, por lo que terminó clasificándose gracias al criterio de goles como visitante tras empatar 3-3 en el marcador global. Sin embargo, el funcionamiento del combinado nacional dejó muchas dudas de cara a los próximos compromisos internacionales, especialmente porque hubo posiciones en las que México mostró dificultades importantes para generar oportunidades de peligro.

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Por eso, Rafael Márquez tendrá que analizar cuidadosamente el rendimiento de los futbolistas que convocó durante esta Fecha FIFA, pues varios elementos quedaron a deber y podrían perder su lugar en las próximas listas de la Selección Mexicana. Sin embargo, también quedó claro que existen posiciones donde el Tri necesita alternativas capaces de aportar características diferentes, especialmente cuando enfrenta a rivales que cierran los espacios y obligan a encontrar soluciones mediante la circulación del balón. En ese sentido, uno de los futbolistas que podría levantar la mano es Richard Ledezma, quien se ha convertido en una pieza importante dentro del sistema de Gabriel Milito en Chivas y cuenta con condiciones interesantes para mejorar la profundidad ofensiva por el costado derecho.

Richard Ledezma ya brilló en Selección Mexicana, pero fue en un amistoso.

Photo: Manlio Contreras

Y es que la lateral derecha fue una de las posiciones que más problemas mostró durante los encuentros contra Jamaica, especialmente por la poca participación ofensiva de los futbolistas utilizados por Rafael Márquez. En el partido de Ida, el entrenador apostó por Israel Reyes, quien cumplió con sus responsabilidades defensivas, pero tuvo una influencia bastante limitada cuando México necesitaba avanzar hacia el campo rival. De hecho, el defensor solamente registró una conducción progresiva con el balón y no consiguió generar oportunidades mediante pases clave, lo que terminó reduciendo las alternativas del Tri para atacar por esa banda. Por eso, quedó la sensación de que el combinado nacional necesita un futbolista capaz de involucrarse más en la construcción ofensiva.

Sin embargo, la situación tampoco mejoró demasiado durante el partido de Vuelta, cuando Rodrigo Huescas recibió la oportunidad de comenzar como titular por el costado derecho. Y es que el futbolista del Copenhague mostró dificultades para tomar buenas decisiones con el balón, especialmente cuando conseguía avanzar hasta posiciones cercanas al área rival. Varios de sus pases terminaron siendo laterales o hacia atrás, mientras que en algunas jugadas pareció dudar entre buscar un disparo o habilitar a un compañero mejor ubicado. Por eso, México volvió a tener problemas para generar profundidad y aprovechar los espacios por esa zona del campo, una situación que podría abrirle la puerta a Richard Ledezma si consigue mantener su buen rendimiento con el Guadalajara.

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Ante este panorama, habrá que ver si Rafael Márquez decide darle una oportunidad a Richard Ledezma durante las Semifinales de la Concacaf Nations League contra Estados Unidos, una eliminatoria que se disputará hasta 2027 y para la cual todavía existe tiempo suficiente para evaluar nuevas alternativas. Sin embargo, el futbolista rojiblanco también tendrá que hacer su parte, pues necesita mantener su nivel e incluso mejorarlo durante el cierre del Apertura 2026 y el próximo Clausura 2027. Y es que sus actuaciones con Chivas podrían convertirse en su mejor argumento para conseguir una convocatoria al Tri, especialmente si continúa demostrando que puede aportar profundidad, movilidad y soluciones ofensivas desde el costado derecho.

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El único problema para Richard Ledezma: en Chivas juega como carrilero, no como lateral

Aunque Richard Ledezma tiene características que podrían resultar bastante útiles para la Selección Mexicana, existe una diferencia importante entre las funciones que desempeña con Chivas y las que tendría que cumplir dentro del esquema de Rafael Márquez. Y es que Gabriel Milito utiliza habitualmente una línea de tres defensores centrales, lo que permite que Richy juegue como carrilero por derecha y tenga mayor libertad para incorporarse al ataque sin descuidar tanto su espalda. En cambio, si el Tri mantiene una formación con cuatro defensores, Ledezma tendría que desempeñarse como lateral y asumir mayores responsabilidades defensivas, especialmente en los recorridos hacia atrás y los duelos individuales. Por eso, su posible convocatoria dependerá no solamente de su rendimiento ofensivo, sino también de que demuestre tener las condiciones necesarias para adaptarse a esa función.