Chivas continúa preparando su último partido de la fase regular del Apertura 2026 contra Cruz Azul, pero las noticias alrededor del Guadalajara no se detienen, especialmente después de la actividad de la Selección Mexicana en la Concacaf Nations League. Y es que varios futbolistas rojiblancos tuvieron participación en el triunfo contra Jamaica, mientras que la ausencia de Luis Romo generó algunas dudas sobre su estado físico. Además, comenzaron a surgir nuevos rumores sobre posibles refuerzos para el Clausura 2027, talentos de las Fuerzas Básicas y el futuro de Cade Cowell, quien todavía no tiene definido dónde continuará su carrera después de terminar su préstamo con New York Red Bulls.

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Selección Mexicana echa mano de los jugadores y exjugadores de Chivas y saca el triunfo ante Jamaica

La Selección Mexicana finalmente consiguió su primera victoria bajo las órdenes de Rafael Márquez, después de imponerse por la mínima diferencia a Jamaica durante la noche de este martes en el Estadio BBVA de Monterrey. Sin embargo, una de las noticias más importantes para los aficionados del Guadalajara fue la participación de varios futbolistas actuales y canteranos rojiblancos. Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Mateo Chávez comenzaron el encuentro como titulares , mientras que Santiago Sandoval y Armando González ingresaron durante la segunda mitad. Por otro lado, Diego Campillo permaneció en el banco de suplentes por segundo partido consecutivo y Luis Romo ni siquiera formó parte de la convocatoria, pues el capitán de Chivas tuvo que seguir las acciones desde las gradas del Gigante de Acero.

Piojo Alvarado jugó 57 minutos contra Jamaica

Luis Romo no fue convocado al México vs Jamaica y sería una excelente noticia para Chivas

Una de las decisiones más llamativas de Rafael Márquez fue dejar fuera de la convocatoria a Luis Romo para el partido de Vuelta contra Jamaica , especialmente porque el futbolista del Guadalajara había comenzado como titular durante el primer enfrentamiento en Kingston. Por ahora, no está claro si su ausencia respondió a una decisión táctica o a alguna cuestión relacionada con su estado físico, aunque cabe recordar que la directiva rojiblanca había solicitado administrar cuidadosamente sus cargas de trabajo para evitar una recaída de la lesión muscular que sufrió anteriormente. Por eso, si se trató únicamente de una medida preventiva, la noticia podría resultar bastante positiva para Gabriel Milito, pues Romo llegará con menos desgaste al compromiso del próximo domingo contra Cruz Azul. Sin embargo, todavía será necesario confirmar que no existe ninguna molestia física.

Llamativa decisión de Rafa Márquez con Luis Romo.

Photo: ETZEL ESPINOSA

Alán Bautista del Pachuca estaría en el radar de Chivas para ser refuerzo en el Clausura 2027

Aunque recientemente se ha informado que el Guadalajara no tendría contemplado realizar fichajes de renombre para el Clausura 2027, el nombre de Alán Bautista comenzó a sonar como una posible alternativa para reforzar el ataque rojiblanco . De acuerdo con el periodista Jesús Hernández, una fuente cercana a Grupo Pachuca le habría revelado que Chivas ya realizó acercamientos para conocer la situación contractual del futbolista de 24 años, quien puede desempeñarse como volante ofensivo por derecha y acumula alrededor de 100 partidos en Primera División. Además, cuenta con experiencia en competiciones internacionales. Sin embargo, el comunicador aclaró que todavía no existe una oferta formal del Guadalajara, sino únicamente un seguimiento al jugador, cuya valoración por parte de Pachuca rondaría los cinco millones de dólares.

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Carlos Flores, la nueva joya de las fuerzas básicas que llama la atención en Chivas Sub-14

Las Fuerzas Básicas del Guadalajara continúan produciendo futbolistas interesantes y uno de los nombres que comienza a llamar la atención es Carlos Flores, joven jugador de la categoría Sub-14 que destaca por su capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones. De acuerdo con la cuenta especializada Jóvenes Futbolistas Mexicanos, el canterano rojiblanco juega principalmente como lateral izquierdo, aunque también puede cumplir funciones como mediocentro defensivo o interior. Además, su perfil zurdo, buen golpeo de balón, conducción, visión de juego y agilidad para imponerse en los duelos lo convierten en un prospecto interesante para seguir durante los próximos años. Aunque todavía se encuentra en una etapa muy temprana de su formación, su polivalencia podría convertirse en una ventaja importante conforme avance por las diferentes categorías del Guadalajara.

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Cade Cowell aún no puede negociar con el Monterrey, primero deben decidir los New York Red Bulls

El futuro de Cade Cowell continúa generando rumores después de su préstamo con New York Red Bulls, especialmente porque recientemente comenzaron a circular versiones que lo colocaban en el radar de Rayados de Monterrey. Sin embargo, el periodista César Huerta, de AS México, desmintió esa información y explicó que el Guadalajara todavía debe esperar una respuesta del conjunto neoyorquino antes de avanzar en negociaciones con otros clubes. Y es que New York Red Bulls tendría hasta el 31 de diciembre para decidir si ejerce la opción de compra por el atacante mexicoestadounidense, por lo que Chivas deberá respetar los plazos establecidos en el acuerdo. Además, el equipo de la MLS sí estaría interesado en quedarse con el Vaquero, aunque todavía falta resolver si está dispuesto a pagar la cantidad solicitada por la directiva rojiblanca.