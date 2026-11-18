Chivas es el club más grande e importante de toda la Liga MX, por lo que está obligado a contar con los mejores futbolistas mexicanos disponibles en el mercado, por lo que se reveló que en algún punto de la carrera de Jorge Campos, el legendario cancerbero estuvo a punto de llegar al Rebaño, pero un directivo tiró el fichaje.

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El Inmortal aseguró que tuvo una charla con dirigentes del Guadalajara en un restaurante, en donde se llegó a un acuerdo de palabra; sin embargo, unas horas después el entrenador del Rebaño se comunicó con él para preguntarle la razón por la que no había accedido a jugar de rojiblanco, noticia que le sorprendió al exportero que terminó decepcionado por el actuar en el conjunto tapatío.

"La verdad, no voy a dar nombres, pero yo ya estaba arreglado, yo soy de palabra. En la serie o documental, no sé qué vaya a salir en unos años, pero ahí voy a comprobar todo. No jugué por dinero, sí cobraba mucho porque era caro (risas). Me arreglé y di mi palabra. Jugué en equipos donde nunca firmé. 'Confían en mí? Sí. La mayoría de mis contratos no cumplieron porque no tenía contrato.

"Ya estaba arreglado, fueron a verme a México. Ok, ok, está bien y mira que tuve ofertas grandes de otros equipos que odias, pero no voy a dar nombres. Yo ya estaba arreglando todo y viajo mañana. De repente en la noche me habla el entrenador: '¿Qué onda, qué pasó?'

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"No sé, si me voy mañana. Dicen que no, que tú estás loco, que quieres mucho dinero. Me dijeron que no, que quieres mucho dinero, que quieres lo del uniforme. Nunca traía marcas en la playera, lo había arreglado bien. Algo pasó, nunca investigué", explicó el exjugador en el podcast Cracks y Mortales.

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¿En cuántos Mundiales participó Jorge Campos en su carrera como profesional?

Jorge Campos se convirtió en el mejor portero de México, por lo que fue reconocido en todo el planeta por sus atajadas y sus peculiares uniformes; sin embargo, su calidad le permitió el ser parte de tres Copas del Mundo que fueron Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002, aunque solamente fue titular en los dos primeros.