No queda ninguna duda de que Chivas se caracteriza por siempre desarrollar a la mejor materia prima para el futbol mexicano y las pruebas están a la vista. En medio de una nueva fecha FIFA en la que el Rebaño Sagrado es base de la Selección Mexicana, sale a la luz que el Guadalajara cuenta con una nueva joya en sus fuerzas básicas. Se trata de Carlos Flores, futbolista de la Sub-14.

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En más de una ocasión en el último año y medio se ha hablado de la gran cantidad de jugadores rojiblancos que formaron parte de las diferentes categorías del Tri. En el Premundial de la Concacaf, Alex Diego decidió citar a ocho jugadores del Rebaño Sagrado entre los que se destacaban Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Carlos Hernández, Samir Inda, Cristo Navarrete y Sebastián Liceaga.

En medio de este enorme contexto para Chivas como institución, el Guadalajara vuelve a dar de qué hablar debido a que en la Sub-14 se encuentra una joya que poco a poco irá puliendo el cuerpo técnico rojiblanco. Su nombre es Carlos Flores, un jugador polifuncional que juega como lateral por izquierda.

Los premiados de Chivas en el Premundial de la Concacaf.

Photo: Los premiados de Chivas en el Premundial de la Concacaf.

“Se trata de Carlos Flores, quien se desempeña actualmente como lateral izquierdo y también juega de mediocentro defensivo e interior en la categoría Sub-14 de Chivas. Es zurdo, tiene buen golpeo de balón, conducción, visión de juego y agilidad para ganar duelos. Su polivalencia y capacidad para adaptarse a distintas formas de juego son cualidades muy valoradas cuando se busca dar el salto al primer equipo”, informó Jóvenes Futbolistas Mexicanos en Instagram.

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En los videos proporcionados por la reconocida página de fuerzas básicas de México se puede ver a un jugador que no solo tiene una buena visión de juego y control orientado del balón, sino además una precisión muy buena para enviar pases entre líneas. Sin dudas, es un futbolista que a muchos chivahermanos hará recordar al Gauchito Ávila por la manera de jugar y generar juego a sus compañeros.