Chivas se alista para enfrentar a Cruz Azul, pero surgen dudas sobre el próximo mercado de pases. Un interrogante que aparece es qué va a suceder con Ángel Chávez, de pobre performance en el 2026.

Desde hace un largo tiempo, la directiva de Chivas decidió fichar a diferentes joyas como una apuesta a futuro en el club. Una de ellas fue Ángel Chávez, quien llegó a cambio de la carta de Raúl Martínez en el 2026 y que con Gabriel Milito no vio un puñado de minutos. ¿Le buscan acomodo en otra institución como se espera que suceda con Jonathan Pérez?

Es un hecho que el timonel rojiblanco encontró una serie de futbolistas que cumplen con lo que necesita en su sistema de juego. Sin embargo, hay varios de ellos que ven pocos minutos porque no terminan de cumplir con lo que se pide o por el simple hecho de que están debajo del nivel de varios titulares o suplentes.

Un futbolista que llegó en el 2026 como una apuesta a futuro y que muchos pensábamos que iba a tener acción fue Ángel Chávez. El defensa arribó proveniente de Necaxa y llegó al Rebaño Sagrado a cambio de la carta de Raúl Martínez y era una pieza que muchos imaginaron funcionando como stopper o líbero.

Ángel Chávez no fue considerado por Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

A casi un año de su llegada, la gran pregunta que surge es qué hará la directiva o el jugador, ya que vio un puñado de minutos entre el Guadalajara y Tapatío. Con Gabriel Milito, el central solo vio 18 minutos de juego, mientras que con los Cabritos sumó en este torneo 405 minutos de 1350 posibles.

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Cabe destacar que, en lo que va del Apertura 2026, solamente vio acción en la victoria ante Rayados de Monterrey y que fue convocado a siete de los 16 partidos que ha disputado el Guadalajara en la Liga MX, mientras que en la Leagues Cup 2026 no tuvo acción.

Los números de Ángel Chávez con Gabriel Milito