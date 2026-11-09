Anwar Ben Rhouma, joya de Chivas y líder de goleo en la Sub-21, decidió representar a Túnez y no a México.

Uno de los grandes problemas que tiene Chivas en este Apertura 2026 tras la salida de Armando González está en la delantera. Anwar Ben Rhouma es una posible solución a futuro, pero en las últimas horas no solo es noticia porque es el líder de la tabla de goleo de la Sub-21, sino porque podría jugar con la Selección Nacional de Túnez para ir en busca del boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Es un hecho que el Guadalajara no para de formar jugadores para depender lo justo y necesario del mercado mexicano. Sin embargo, muchos no terminan de llegar al primer equipo debido a que son pocos los lugares y hay varios que están consolidados.

De momento, esta es la situación que vive Anwar Ben Rhouma, quien no para de anotar goles con Chivas Sub-21 para ser líder de goleo en la categoría con once anotaciones. En medio de esta actualidad para el futbolista rojiblanco, se confirmó que decidió representar a la Selección Nacional de Túnez que irá en busca de la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Awnar Ben Rhouma decidió jugar para la Selección de Túnez Sub-21. (Foto: IMAGO7)

“Primicia. El goleador del torneo Sub21, Anwar Ben Rhouma ha dado el sí para representar a Túnez, el delantero de Chivas tuvo llamado con el seleccionador sub23 y está listo para pronto unirse con ellos. Nacido en Nevada 🇺🇸 y ascendencia mexicana por su madre”, confirmó Yeudiel Pacheco, periodista de Fox Sports, en X.

Cabe destacar que el fin de semana volvió a ser titular en el equipo de Luis Arce en la victoria por 3-0 ante León. En Guanajuato Anwar se despachó con un doblete en la segunda mitad para liderar a su equipo en la victoria ante la Fiera.

Los números de Aunar Ben Rhouma en Chivas Sub-21