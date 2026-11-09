Chivas volvió a tener acción y dejó escapar un partido que estaba virtualmente cerrado. Tras lo sucedido en Guanajuato, hubo cambios en la tabla general de posiciones y en la Liguilla del momento.

Chivas recibió un golpe muy duro en las últimas horas debido a que dejó escapar tres puntos vitales para ser superlíder de la tabla general luego de empatar 1-1 contra el León, por lo que cerró tercero y cambió su rival de la Liguilla. En medio de este contexto, Armando González marcó nuevamente en Europa y festejó como Cristiano Ronaldo.

Chivas empató ante León por el Apertura 2026 de la Liga MX

Al igual que en los últimos partidos, Chivas sufrió en el cierre, pero mereció llevarse los tres puntos porque hizo méritos para superar a Óscar García. Ricardo Marín abrió el marcador luego de que Daniel Aguirre lo asistiera tras recentrar un gran pase de Luis Romo. Sin embargo, el Guadalajara no controló el balón en los últimos minutos y a falta de tres para el final Paul Bellón anotó un empate agónico para pelear aún en la última jornada por un lugar en la Liguilla. Cabe destacar que Raúl Rangel tuvo un partido destacado, con oportunas atajadas y sin ninguna responsabilidad en el gol del empate.

¿Cómo marcha Chivas en la tabla general?

Luego del agónico empate ante León, Chivas cayó a la tercera posición por diferencia de gol debido a que cuenta con la misma cantidad de puntos que el América. El próximo fin de semana, el Guadalajara enfrentará a Cruz Azul, por lo que debe ganar para aspirar a la segunda posición.

¿Cómo quedó Chivas en la Liguilla del Apertura 2026?

A pesar del empate ante León, Chivas ya se encuentra clasificado a la Liguilla del Apertura 2026 y, de momento, estaría enfrentando a Santos Laguna debido a que se ubica en la sexta posición de la tabla general. Bajo este escenario, tendrá ventaja deportiva en los Cuartos de Final de la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Encuesta ¿Chivas es candidato al título tras empatar contra León? ¿Chivas es candidato al título tras empatar contra León? Sí No Ya votaron 16 hinchas

Armando González volvió a anotar con Olympiacos

Al igual que la semana pasada, Armando González volvió a ser suplente con Olympiacos en una nueva jornada frente al PAOK. En la segunda mitad ingresó y siete minutos después marcó su primer gol en la Superliga de Grecia, el cual festejó a lo Cristiano Ronaldo. Sin embargo, un error del portero helénico permitió que el rival marcara el 1-1 final.