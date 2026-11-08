En el Estadio Georgios Karaiskakis, el Olympiacos recibió al PAOK en una nueva jornada de la Superliga de Grecia. Al igual que en otras ocasiones, Armando González ingresó en el segundo tiempo y anotó un golazo para darle la victoria parcial a un Imanol Alguacil que no termina de confiar en el exjugador de Chivas.

Pasan los partidos y es un hecho que Armando marca la diferencia siempre que juega con el conjunto helénico. Siempre termina por encontrar una jugada de gol para que el conjunto rojiblanco se quede con tres puntos importantes.

Esta tarde, en el Estadio Georgios Karaiskakis, el Olympiacos tenía que batallar frente al PAOK ante un Marius Mouandilmadji que no terminaba de marcar la diferencia. Sin embargo, en la segunda mitad ingresó Armando González se lanzó al espacio detrás del último defensor para recibir y rematar solo tras el pase de Jota Silva. Sin duda una anotación que puede recordar mucho a sus goles en las Chivas de Gabriel Milito cuando el canterano recibía un centro al espacio.

Así fue el golazo de Hormiga González