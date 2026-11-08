Chivas enfrenta esta noche a León en un partido clave para ser superlíder de la tabla general tras los partidos de América y Cruz Azul. A su vez, el Guadalajara ya empieza a analizar posibles refuerzos para el Clausura 2027.

Chivas vuelve a tener acción este domingo por la Liga MX cuando visite a León por la jornada 16 del Apertura 2026. El Guadalajara enfrentará a la Fiera en Guanajuato con la responsabilidad de llevarse los tres puntos por cualquier marcador para volver a ser superlíder de la tabla general a falta de un partido para cerrar la fase regular del campeonato.

En medio de este contexto, Santiago Sandoval envió una advertencia a los Panzas Verdes de cara al juego de esta noche. Por otro lado, con el cierre del campeonato comienzan a surgir rumores sobre el mercado de pases del conjunto rojiblanco debido a que César Huerta confirmó qué sucederá si Cade Cowell no se queda en New York Red Bulls, mientras que Jesús Bernal confirmó que la directiva irá por un atacante.

¿Qué necesita Chivas para ser superlíder del Apertura 2026?

Luego de la victoria de Cruz Azul ante Tigres por 3-2 y del empate del América ante Pumas por 2-2, el Guadalajara tiene serias chances de cerrar la jornada 16 como superlíder del campeonato. Para alcanzar esa posición necesita quedarse con la victoria ante León por cualquier marcador, ya que el Guadalajara y la Máquina ostentan la misma diferencia de gol con once.

Santiago Sandoval advirtió a León de cara al duelo por el Apertura 2026

Chivas llegó ayer por la noche a Guanajuato para enfrentar a León por la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Uno de los jugadores que habló en la previa fue Santiago Sandoval, quien envió una advertencia a la Fiera de cara al juego de este domingo.

“Nos hace muy bien, nos da ese plus que necesitamos de confianza. Necesitábamos los goles, necesitábamos ese gran partido que gracias a Dios se nos dio. El equipo siempre trabaja de una buena manera, siempre se prepara bien y para este partido venimos muy bien.

“Sabemos que ya es el final, viene un partido muy complicado. Es un equipo que viene trabajando muy bien y necesita ganar sí o sí. Llevarlo con mucha tranquilidad, que sabemos que van a salir fuertes, pero sabemos manejar todos los tipos de partidos”, expresó el canterano del Guadalajara.

Chivas definió qué hará con Cade Cowell

Ayer por la noche Cade Cowell cerró su participación con New York Red Bulls en la MLS luego de finalizar en el décimo puesto con 42 puntos en la Conferencia Este. El mexicoestadounidense debe reportar en enero con Chivas si la franquicia estadounidense decide no hacer uso de la cláusula de recompra. Por esta razón, César Huerta reveló la postura de la directiva con el futbolista.

“Guadalajara espera, en las próximas semanas, la respuesta del NY Red Bull. ¿Hay una respuesta al día de hoy? No (…) A partir del último partido de Cowell queda como mes y medio para que el Red Bulls pueda ejercer o no la opción de compra. Me decían que es un precio bajo, que Guadalajara no alcanza a recuperar los 4 millones que pagaron por él”, explicó el periodista de Diario AS.

Encuesta ¿Chivas debe mantener en el equipo a Cade Cowell? ¿Chivas debe mantener en el equipo a Cade Cowell? Sí No Ya votaron 13 hinchas

Y agregó: “Guadalajara espera la respuesta entre dos o máximo tres semanas para una respuesta definitiva. Chivas tiene previsto que este muchacho sea comprado por el Red Bull por las pláticas que ha habido. Quiero hacer hincapié en que Red Bull no ha dicho que lo va a comprar, pero la percepción que tiene Guadalajara es que cabe la posibilidad de que sea adquirido porque lo que han hablado en la parte deportiva es que están contentos con el muchacho”. A su vez, confirmó que, de regresar a Chivas, Gabriel Milito no lo tendría contemplado a pesar de su gran año en la MLS, por lo que deberá ganarse su lugar.

Chivas iría por un atacante para el Clausura 2027

Como decíamos al inicio, con el cierre del campeonato a la vuelta de la esquina, los rumores de mercado comienzan a aparecer. En las últimas horas, Jesús Bernal confirmó que el Rebaño Sagrado iría por un atacante para el Clausura 2027.

“Con respecto a las llegadas, también está el tema de que Chivas puede buscar un ‘9’, que no me parecería descabellado porque ellos tenían a Armando González contemplado para este torneo, pero debido a su venta al Olympiacos ya no trajeron a nadie más, pero está claro que le falta uno ahí y uno de los nombres que ha sonado es Alí Ávila. Me gusta como opción, como variante, porque es un delantero de condiciones diferentes a las de Ángel Sepúlveda o Ricardo Marín. Creo que pudiera ser una buena alternativa”, confirmó el periodista de ESPN.