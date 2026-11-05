Chivas tendrá que tomar decisiones importantes durante el próximo mercado de fichajes, especialmente con los futbolistas que actualmente se encuentran a préstamo en otros equipos. Uno de los casos más interesantes es el de Cade Cowell, quien pasó la temporada 2026 de la MLS con el New York Red Bulls y está por terminar su participación este sábado, debido a que su equipo no consiguió clasificarse a la postemporada. Por eso, la gran pregunta es si el delantero estadounidense tiene posibilidades de regresar al Guadalajara para el Clausura 2027 o si la directiva rojiblanca tendrá que buscarle un nuevo destino ante las necesidades de Gabriel Milito.

Al analizar sus estadísticas, queda claro que Cade Cowell tuvo una temporada con aspectos bastante positivos, especialmente en la generación de oportunidades para sus compañeros. Y es que el extremo disputó 31 partidos, acumuló 2,062 minutos y consiguió siete asistencias, prácticamente las mismas que sus 7.17 asistencias esperadas. Esta cifra lo coloca entre los jugadores con una buena producción de pases de gol en la MLS, aunque todavía lejos de los máximos asistentes del campeonato. Además, registró 26 regates completados y 24 entradas defensivas, números que reflejan su capacidad para superar rivales en el uno contra uno y colaborar en la recuperación del balón, dos características que podrían resultar interesantes para el Guadalajara.

Sin embargo, no todas las estadísticas fueron positivas para el futbolista estadounidense, pues su principal problema durante la temporada 2026 estuvo en la definición frente a la portería. Cowell consiguió marcar solamente tres goles a pesar de generar 6.27 goles esperados (xG), lo que significa que anotó menos de la mitad de lo que sugería la calidad de sus oportunidades. Además, registró una efectividad de apenas el 5% en sus remates y una precisión de pases del 76.13%, una de las más bajas entre los jugadores con siete asistencias dentro de la comparación. Por eso, aunque su capacidad para generar oportunidades fue bastante buena, su falta de contundencia terminó limitando considerablemente su producción ofensiva, un aspecto que tendría que mejorar si pretende recuperar protagonismo con Chivas.

Curiosamente, las características de Cade Cowell podrían ayudar a solucionar uno de los problemas que actualmente enfrenta el Guadalajara, aunque no necesariamente el que parece más evidente. Y es que los delanteros rojiblancos han tenido dificultades para recibir oportunidades claras de gol desde la salida de Armando González, registrando apenas 0.11 goles esperados sin penal por disparo, frente a los 0.22 que promediaba la Hormiga. En ese sentido, la capacidad de Cowell para desbordar, generar asistencias y atacar los espacios podría convertirse en una herramienta interesante para mejorar los servicios hacia el área. Por eso, su mayor aportación estaría en crear ocasiones para sus compañeros y no en convertirse en el goleador que necesita Gabriel Milito, especialmente considerando sus problemas de definición durante la temporada en Estados Unidos.

De esta manera, los números muestran que Cade Cowell podría ser una alternativa útil para fortalecer el ataque de Chivas, pero difícilmente representaría por sí solo la solución a la falta de gol. Sus siete asistencias demuestran que tiene capacidad para generar peligro, mientras que sus regates y participación defensiva podrían ayudarlo a cumplir con algunas de las exigencias del sistema de Gabriel Milito. Sin embargo, también habría que considerar que las estadísticas corresponden a la MLS, una competición en la que defienden con menor intensidad que en la Liga MX, y que todavía faltaría analizar con mayor profundidad sus remates, pases clave y posicionamiento. Por eso, su posible regreso tendría sentido como complemento ofensivo, siempre que el entrenador encuentre una función adecuada para aprovechar sus cualidades y que el Guadalajara también consiga reforzar la posición de centro delantero.

Cade Cowell juega como extremo y tendrá el mismo problema que varios jugadores en esa posición con Gabriel Milito

Sin embargo, existe un obstáculo importante para que Cade Cowell pueda recuperar un lugar dentro del Guadalajara, pues Gabriel Milito no utiliza extremos tradicionales en su sistema de juego, una situación que también ha complicado las oportunidades de futbolistas como Hugo Camberos y Jonathan Pérez. Aunque el estadounidense podría adaptarse a funciones como carrilero o segundo delantero, tendría que modificar algunas de sus características habituales para responder a las exigencias tácticas del entrenador argentino. Por eso, su continuidad dependerá de si Milito considera que puede aprovechar su velocidad, desborde y capacidad para generar asistencias dentro de su esquema. De lo contrario, no sería extraño que la directiva rojiblanca optara por buscarle otro préstamo o una transferencia, aunque por ahora no existe una decisión confirmada sobre su futuro.