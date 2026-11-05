Armando González volvió a tener actividad este miércoles en la Europa League, cuando el Olympiacos visitó al Stade Rennes en un encuentro que terminó empatado sin goles y con muy pocas oportunidades de peligro en ambas porterías. Aunque la Hormiga recibió nuevamente la confianza de Imanol Alguacil para comenzar como titular, el funcionamiento ofensivo del conjunto griego complicó considerablemente sus posibilidades de marcar. De hecho, el canterano de Chivas apenas pudo generar una oportunidad frente al arco rival antes de salir de cambio al minuto 59, dejando su lugar a Roman Yaremchuk en un partido que terminó siendo bastante cerrado.

Sin embargo, que Armando González se haya quedado sin anotar no significa que haya tenido una mala actitud dentro del terreno de juego, pues el delantero mexicano volvió a demostrar la intensidad y el compromiso que lo caracterizaron durante su etapa con Chivas. A pesar de las dificultades que tuvo para recibir balones en posiciones ofensivas, la Hormiga no dejó de moverse, buscar espacios y presionar constantemente a los defensores del Rennes. Incluso, en diferentes momentos intentó provocar errores de los rivales para recuperar el esférico cerca de su propia área, una característica que también puede resultar muy valiosa para Imanol Alguacil.

Precisamente, una de esas acciones terminó convirtiéndose en la jugada más destacada de Armando González durante el enfrentamiento contra Rennes. Y es que el delantero mexicano protagonizó una recuperación espectacular en la que primero se lanzó con una barrida para disputar el balón y posteriormente utilizó su cuerpo para imponerse físicamente al defensor rival. La Hormiga consiguió desplazar a su oponente y quedarse con la posesión, dando inicio a una nueva ofensiva del Olympiacos. Además, la acción dejó en evidencia el trabajo físico que ha realizado desde su llegada al fútbol europeo, pues mostró una fortaleza y determinación importantes para ganar un duelo que parecía complicado.

La jugada fue tan llamativa que la propia Europa League decidió destacarla a través de sus redes sociales oficiales con el mensaje “La fuerza de Armando González”, reconociendo la intensidad con la que el delantero mexicano consiguió recuperar el esférico. Incluso, la acción tomó por sorpresa a algunos de sus compañeros, quienes tardaron unos segundos en reaccionar después de que la Hormiga consiguiera quedarse con el balón y generar una posibilidad de ataque. De esta manera, aunque González no pudo hacerse presente en el marcador, consiguió llamar la atención por una jugada defensiva poco habitual para un centro delantero, demostrando que también puede aportar al equipo mediante la presión y la recuperación.

Por eso, sería injusto responsabilizar exclusivamente a Armando González por la falta de goles del Olympiacos, especialmente considerando que el encuentro contra Rennes fue tan cerrado que ninguno de los dos equipos consiguió marcar. Además, durante los 59 minutos que permaneció en el terreno de juego, la Hormiga mostró disposición para colaborar tanto en ataque como en defensa, aunque prácticamente no recibió oportunidades claras frente a la portería. Ahora, habrá que esperar para conocer si Imanol Alguacil decide mantenerlo como titular en el próximo compromiso contra PAOK, que el conjunto griego disputará como local este fin de semana, o si vuelve a darle la oportunidad a alguno de sus competidores en la delantera.

Armando González está a la espera de la convocatoria de la Selección Mexicana

Mientras continúa luchando por conseguir mayor protagonismo con el Olympiacos, Armando González también está pendiente de la convocatoria de Rafael Márquez para los próximos compromisos de la Selección Mexicana, cuya publicación se espera para este jueves 5 de noviembre. La Hormiga ha conseguido llamar la atención gracias a sus actuaciones en la Europa League, por lo que existe la posibilidad de que reciba una oportunidad con el Tri para enfrentar a Jamaica en la Concacaf Nations League y pelee por la titularidad, especiamente por la lesión de Raúl Jiménez.