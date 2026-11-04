Armando González había vivido días de mucha incertidumbre en el Olympiacos, pues después de convertirse en el héroe del equipo al marcar el gol de la victoria contra Sparta Praga en la Europa League, el delantero mexicano comenzó a perder protagonismo bajo las órdenes de Imanol Alguacil. Aunque recibió la titularidad en el siguiente partido de liga, donde no consiguió anotar, posteriormente acumuló dos encuentros consecutivos sin actividad. Primero quedó fuera de la convocatoria para un compromiso de la Copa de Grecia y después permaneció en la banca durante todo el partido contra Kifisia, por lo que la falta de oportunidades comenzaba a generar preocupación entre sus seguidores.

Sin embargo, este miércoles llegó la oportunidad que tanto esperaba, pues Armando González regresó al once titular del Olympiacos para enfrentar al Stade Rennes en la Europa League. La decisión de Imanol Alguacil parecía representar una nueva muestra de confianza hacia el canterano de Chivas, especialmente después de las buenas actuaciones que había tenido en esta competición. Además, muchos aficionados esperaban que la Hormiga pudiera aprovechar nuevamente sus minutos para demostrar su capacidad goleadora. No obstante, el encuentro terminó siendo mucho más complicado de lo esperado para el delantero mexicano, quien prácticamente no encontró espacios para generar peligro.

Y es que el Olympiacos disputó contra Rennes uno de sus encuentros más difíciles desde la llegada de Imanol Alguacil, pues el conjunto griego pasó buena parte del partido defendiendo y tuvo enormes dificultades para construir jugadas ofensivas. La presión del equipo francés obligó a los visitantes a jugar lejos de la portería rival, dejando a Armando González prácticamente aislado entre los defensores. Por eso, la Hormiga tuvo muy pocas oportunidades de participar en acciones de ataque, una situación que también afectó al resto de los futbolistas ofensivos del Olympiacos y que complicó considerablemente sus posibilidades de marcar.

Como consecuencia, Armando González terminó el encuentro sin conseguir una anotación y fue sustituido al minuto 59 por Roman Yaremchuk, después de disputar menos de una hora de juego. Durante ese tiempo, el canterano rojiblanco apenas contó con una oportunidad frente a la portería, cuando recibió un balón bastante incómodo que, a pesar de las dificultades, consiguió rematar de cabeza. Sin embargo, el esférico terminó pasando por encima del arco rival. De esta manera, su único intento de remate no fue suficiente para poner en peligro al Rennes, aunque también quedó claro que el funcionamiento colectivo del Olympiacos no le permitió disponer de mejores ocasiones.

Otro dato que refleja las dificultades que enfrentó el delantero mexicano es que Armando González apenas consiguió completar 10 pases durante su participación en el encuentro, una cifra que demuestra las pocas veces que pudo entrar en contacto con el balón. Si bien es cierto que, por sus características como centro delantero, la Hormiga no suele participar constantemente en la circulación del esférico, esta vez el aislamiento fue especialmente evidente. Por eso, resulta complicado responsabilizarlo exclusivamente por la falta de goles, considerando que prácticamente no recibió balones en condiciones favorables para generar peligro y que el Olympiacos tuvo problemas ofensivos durante gran parte del partido.

Armando González podría regresar a la banca o incluso quedarse sin actividad el domingo

Ahora, la principal preocupación para Armando González será conocer si esta actuación termina afectando sus oportunidades durante los próximos compromisos del Olympiacos. Y es que la competencia por los minutos en la delantera continúa siendo muy intensa, especialmente con Roman Yaremchuk y Marius Mouandilmadji como alternativas para Imanol Alguacil. Por eso, no se puede descartar que la Hormiga vuelva a comenzar desde la banca o incluso se quede sin actividad el próximo domingo contra PAOK, aunque todavía no existe una decisión confirmada del entrenador español. Lo cierto es que el mexicano necesitará aprovechar cada oportunidad que reciba para demostrar que merece mayor continuidad en el fútbol griego.