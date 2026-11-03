Chivas se prepara para enfrentar a León por el Apertura 2026 en la previa a un nuevo parón de la Fecha FIFA. De cara a la próxima convocatoria de la Selección Mexicana, David Medrano informó la decisión de Rafa Márquez de marginar de momento a Armando González y a los atacantes de Chivas al reservar a Armando León, jugador del NK Osijek de Croacia.

Es un hecho que el nueve titular del Tri es Raúl Jiménez, ya que a la Hormiga aún le falta desarrollo para superar al exdelantero del América, quien milita en Europa desde 2014.

Sin embargo, ante la lesión del atacante, Armando González se perfilaba para pelear por un puesto en la convocatoria con Santiago Giménez en los duelos contra Jamaica por la Nations League. No obstante, David Medrano confirmó en X que Rafa Márquez decidió reservar a Armando León por el simple hecho de que juega en Croacia. Es, sin duda, una historia muy similar a la que se vivió en el último tiempo con Guillermo Ochoa jugando en Chipre.

Rafa Márquez da golpe bajo a Chivas. (Foto: IMAGO7)

Sin duda, es una decisión que impacta a la Hormiga y a los delanteros de Chivas, en especial a Ricardo Marín, porque el cuerpo técnico del Tri optó por observar a Armando León al competir en Europa. No hay que olvidarse de que el atacante rojiblanco merece ser considerado, ya que, además de tener gol, puede aportar otro tipo de virtudes al juego del Tri.

¿Qué jugadores de Chivas serán convocados a la Selección Mexicana?

Para la próxima Fecha FIFA, se especula que la Selección Mexicana convoque de Chivas a Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Diego Campillo, Luis Romo, Santiago Sandoval y Brian Gutiérrez. No sería extraño que también sean tenidos en cuenta Bryan González, Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Hugo Camberos y Omar Govea.