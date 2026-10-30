El guardameta del América está recuperado de su lesión y ahora apunta a luchar por volver a la Selección Mexicana, en donde admitió que el portero del Guadalajara está en gran momento.

La rivalidad entre Chivas y América es la más grande que existe en todo el futbol mexicano; sin embargo, fuera de la cancha, la pasión queda a un lado, por lo que Luis Ángel Malagón, portero de las Águilas, lanzó un fuerte mensaje de aliento para Raúl Rangel tras las críticas que ha recibido por sus errores con la Selección Mexicana.

Durante la Fecha FIFA de finales de septiembre, el Tala cometió un par de equivocaciones en el duelo entre el Tricolor y Estados Unidos, por lo que fue blanco de muchas críticas, por lo que el portero azulcrema admitió que solo los porteros saben lo “ingrata” que es esa posición, por lo que aseguró que el guardameta del Guadalajara tiene mucho potencial, por lo que su buen nivel lo obliga a mejorar si desea regresar al combinado nacional.

“Es difícil porque solo uno como portero entiende lo que se siente. A mí también me tocó también en un partido contra Camerún, en la época del profe Diego Cocca. Todo el mundo ya me quería fuera (de la Selección). Fallar es parte dé, es el futbol, es la posición más ingrata: tapas 10 y eres el mejor, pero erras una y todo el mundo te quiere fuera. Como decía mi abuelo: ‘oídos sordos y pies de plomo’.

“El tipo tiene la calidad, por algo juega en Chivas, uno de los equipos importantes de México. Solo uno que está de este lado sabe lo que significa esto. Respeto mucho a los colegas por lo que se vive, somos una especie diferente. Es difícil y duele, porque te pones de este lado y sabes lo que pasa. Nunca me voy a alegrar de las cosas malas, al contrario, duele que pase eso porque conozco al tipo, sé lo que es. Siempre voy a desear que les vaya bien a conocidos que tengo en el futbol.

“El tipo creo que tiene la capacidad y la calidad para seguir creciendo. Si el tipo está bien, todos los demás debemos estar bien para poder competir en esa parte, simplemente eso”, declaró el portero de las Águilas en conferencia de prensa.

Luis Ángel Malagón quiere volver a la Selección Mexicana

“Siempre ha existido esa baraja y esa competencia sana. Me da mucho gusto ver a tipos como Óscar García, Javier Orantes en Necaxa, al Tala verlo en buen nivel. Creo que hay muy buenos porteros en esta Liga y siempre van a salir. Lo único que te pone o te quita es el rectángulo verde. Hay que seguir trabajando, siempre es una ilusión representar a México”, concluyó el cancerbero azulcrema.