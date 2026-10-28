Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Atlante en el Estadio Akron. En la previa, Raúl Rangel afirmó que el Rebaño Sagrado está para la 13.

El Rebaño Sagrado se alista para enfrentar a Atlante, pero su vista está puesta en una Liguilla en la que sabe que llegará como uno de los favoritos al título. A falta de tres partidos para disputar la Fiesta Grande, entre ellos León y Cruz Azul, Raúl Rangel afirmó que el Guadalajara está para conseguir la 13.

El inicio del Apertura 2026 dejó varias dudas debido a que perdió ante Toluca, igualó ante América, Atlas y Tigres, y recién el último fin de semana pudo con uno de los candidatos: Rayados de Monterrey. A falta de 270 minutos por disputar, el conjunto rojiblanco debe enfrentar a la Fiera y a la Máquina Cementera.

A pesar de ubicarse en la tercera posición de la tabla de posiciones de la Liga MX, Raúl Rangel señaló en conferencia de prensa que está para la 13. “Creo que Chivas está para ser campeón. Lo he dicho varios torneos y pensando que este equipo puede pelear por campeonatos. Somos el club más grande de México. Tenemos que regresar a esa misma grandeza”, declaró el portero rojiblanco.

Raúl Rangel afirmó que Chivas está para la 13. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, el guardameta del Rebaño Sagrado afirmó que quiere superar a Cruz Azul el próximo 21 de noviembre. “El hecho de no haber todavía conseguido una victoria contra Cruz Azul creo que es un buen reto y obviamente es algo que nos falta por conseguir. El seguir luchando en la parte alta de la tabla también creo que nos permite pues hasta cierto punto la ventaja deportiva del recibir aquí en casa y es lo que vamos a buscar el terminar en los primeros lugares”.

A su vez, señaló que, a lo largo del Apertura 2026, han aprendido a sufrir cuando se acerca la Liguilla. “Hemos aprendido a sufrir que, a final de cuentas, es lo que a veces tienes que vivir en una Liguilla para poder pasar. Sabemos que son partidos pues se juegan a muerte y no puedes regalar nada. Y yo creo que eso lo hemos entendido en estos últimos partidos y al menos yo lo vivo de esa manera sabiendo que no hay mañana, que tengo que dejar todo en la cancha partido a partido”, analizó.

Raúl Rangel confirmó que Chivas recuperó a sus lesionados

Esta misma tarde, Raúl Rangel confirmó que el Guadalajara recuperó a todos sus jugadores lesionados. “El equipo está completo. Gracias a Dios salieron de todas las lesiones”, expresó el Tala Rangel.