Chivas tiene uno de los vestidores más particulares de la Liga MX, pues su tradición de jugar exclusivamente con futbolistas mexicanos genera un ambiente especial dentro del plantel. Aunque cada jugador tiene su propia personalidad y viene de distintas regiones del país, compartir muchas costumbres y referencias culturales ayuda a fortalecer la convivencia entre los integrantes del Rebaño Sagrado, algo que constantemente queda demostrado en los momentos que comparten fuera de las canchas.

Una de las mejores muestras de esta convivencia son las bromas que los futbolistas rojiblancos suelen hacerse durante los entrenamientos, especialmente cuando alguno cumple años. Los tradicionales pastelazos se han convertido en una costumbre dentro del equipo, aunque en esta ocasión Kevin Castañeda fue víctima de una celebración mucho más elaborada, pues sus compañeros decidieron llevar la broma a otro nivel y protagonizaron un momento que seguramente recordará durante bastante tiempo.

Todo comenzó cuando Castañeda se encontraba en el gimnasio realizando sus ejercicios habituales, sin imaginar lo que sus compañeros tenían preparado. De pronto, un grupo de futbolistas se acercó para sorprenderlo y prácticamente “secuestrarlo” en plena sesión de entrenamiento, pues lo levantaron entre varios y se lo llevaron cargando para comenzar con la celebración. Sin embargo, aquello apenas era el inicio de la pesada broma que le esperaba al mediocampista rojiblanco.

Posteriormente, los jugadores decidieron envolver a Kevin Castañeda con plástico para impedir que pudiera moverse fácilmente y lo colocaron dentro de una carretilla que contenía agua. Una vez que lo tuvieron ahí, llegó el momento del tradicional pastelazo, aunque en condiciones bastante particulares. Todo ocurrió entre las carcajadas de sus compañeros, entre quienes se encontraban Roberto Alvarado, Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda y Diego Campillo, además de otros integrantes del plantel que participaron en la celebración.

La broma todavía tuvo un último capítulo, pues los futbolistas llevaron a Castañeda hasta una zona con césped y terminaron dejándolo ahí para cerrar el festejo. Aunque la celebración podría parecer bastante pesada por la manera en que lo inmovilizaron y trasladaron, las imágenes muestran un ambiente lleno de risas entre los participantes. Incluso el propio cumpleañero parecía estar disfrutando del momento, dejando una muestra más de la confianza y convivencia que existe actualmente dentro del vestidor de Chivas.

Kevin Castañeda poco a poco está sumando más minutos con Chivas

Más allá de las bromas, Kevin Castañeda también busca consolidarse dentro del equipo de Gabriel Milito, pues tanto él como Jordan Carrillo han vivido cierta incertidumbre por las pocas oportunidades que recibieron después de llegar al Guadalajara. Sin embargo, ambos comienzan a tener mayor participación en las últimas jornadas y, en el caso de Castañeda, ya volvió a sumar minutos contra Necaxa y Monterrey después de cumplir la suspensión que recibió por su expulsión. Ahora, el mediocampista intentará aprovechar cada oportunidad para convencer al entrenador argentino y ganarse un papel más importante durante la recta final del Apertura 2026.