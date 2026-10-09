El mediocampista que llegó como refuerzo desde Xolos de Tijuana admitió tener muy presente el cómo se comportaba el mítico 100 rojiblanco en los duelos contra los Zorros.

Kevin Castañeda y Jordan Carrillo están por vivir su primer Clásico Tapatío como furbolistas de Chivas debido a que llegaron como refuerzos para este Apertura 2026, en donde el exjugador de Xolos de Tijuana admitió tener muy presente en la memoria a Adolfo Bautista en los duelos contra el Atlas.

El mediocampista del Guadalajara fue cuestionado sobre si había algún futbolista que le haya marcado por su participación en los duelos contra los Zorros, en donde mencionó que el Bofo le dejó una huella por no festejarles un gol a los de la Academia, además de sus extravagancias con el cabello o sus festejos.

“Me acuerdo más bien de los festejos que hacía el Bofo Bautista. Que hay veces en que ni festejaba o veces que con su cabello, se lo pintaba o hacia festejos raros. Yo creo que es de los recuerdos que tengo”, expresó el refuerzo del Rebaño en palabras para Chivas TV.

Kevin Castañeda le estaría llenando el ojo a Gabriel Milito

En horas recientes el reportero de ESPN, Diego Yvey, destapó que el comportamiento y rendimiento de Kevin Castañeda le estarían agradando a Gabriel Milito, explicando que su mal momento al comienzo del torneo se debió a una lesión en la rodilla que sufrió, por lo que inclusive podría ser titular contra el Atlas.

¿Cómo fue aquel “festejo” del Bofo Bautista?

En la semana previa al Clásico Tapatío del Clausura 2005, Adolfo Bautista calentó el duelo con unas declaraciones que calaron hondo en el orgullo de los Zorros, ya que el Bofo aseguró que si les llegara a anotar, no lo celebraría porque es un equipo “insignificante”.

“El Atlas en un equipo tan insignificante que si le mete gol no lo voy a festejar, me daría vergüenza“, declaró Bautista, quien unos días después sí se hizo presente en el marcador, por lo que cumplió su promesa y solamente se puso las manos en la cintura, por lo que de inmediato fue encarado por los defensores de los rivales y hasta le amonestaron por “provocar” al rival.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El Clásico Tapatío contra el Atlas se jugará hasta el día sábado 10 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado para iniciar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.