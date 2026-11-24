El Guadalajara se alista de la mejor manera para enfrentar a Pachuca luego de haber finalizado como superlíder del Apertura 2026 en la Liga MX. En medio de este contexto, surge el rumor de que Cruz Azul estaría dispuesto a fichar a Jordan Carrillo para el Clausura 2027. Sin embargo, José María Garrido explicó que no se dará debido a que en el primer semestre el Rebaño Sagrado tendrá doble competencia, se invirtió mucho dinero en él y no tuvieron una pretemporada completa para terminar de adaptarse al sistema de juego de Gabriel Milito.

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Es un hecho que la contratación del exjugador de Pumas UNAM y Santos Laguna fue correcta porque venía de tener un semestre con los Universitarios. Aún así, el sol no se puede tapar con la mano, por lo que no se puede negar que en el conjunto rojiblanco el futbolista de Culiacán no pudo marcar la diferencia como se esperaba.

En medio de este contexto, surgió el rumor de que Jordan Carrillo podría salir de Chivas en el próximo mercado de pases. Sin embargo, José María Garrido afirmó que no será posible debido a que es un futbolista que acaba de llegar y que es difícil dejarlo ir cuando tiene enormes condiciones. A su vez, señaló que habrá doble competencia en el primer semestre del Apertura 2026.

¿Jordan Carrillo se va de Chivas?

Photo: IMAGO7

“El rumor habla de que Jordan Carrillo podría irse de Chivas a Cruz Azul, de Chivas a la Máquina. Honestamente sí creo que en el caso de Jordan Carrillo sería muy prematuro desprenderse de un jugador con tales condiciones y tal calidad. Es un gran jugador, pero que no ha podido poner su juego al servicio del colectivo, del grupo. Creo que es muy pronto para pensar que Chivas se pueda desprender de un jugador que lo acaban de comprar. Chivas compró a Jordan Carrillo, no lo agarró a préstamo con opción. Tampoco le costó 2 pesos, hicieron una buena inversión por Jordan Carrillo para terminar de redondear el plantel. El tema es que desde hace más de un mes Jordan Carrillo y Kevin Castañeda no tuvieron el tiempo para entrenar la pretemporada como al técnico le gusta y que el técnico les pueda dar toda la cantidad de información”, explicó.

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Y agregó: “Cuando trabaja la pretemporada Gabi Milito con sus equipos le dedica mucho tiempo a explicar todas estas cosas y en el caso de Jordan Carrillo no ha podido terminar con esta parte. (...) No creo que esto se vaya a dar por esta situación por el hecho de que Guadalajara pudiera estar a la expectativa de que Jordan Carrillo muestre más de su juego y que pueda ser un jugador todavía mucho más rendidor para este próximo ciclo donde van a necesitar a jugadores para la CONCACAF, para el torneo, para los compromisos que vienen por delante. Insisto que sería muy prematuro desprenderse y dudo mucho que Chivas se vaya a deshacer de un jugador como Jordan Carrillo que le costó un dineral y que están esperando que se adapte cada vez mejor. No es sencillo adaptarse al sistema de Gabi Milito”.

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Los números de Jordan Carrillo en Chivas