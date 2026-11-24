Es un hecho que al Guadalajara y a Gabriel Milito no les terminan de convencer los centrodelanteros que tiene en el equipo, por lo que va a ir en busca de un delantero para el Clausura 2027. En medio de este contexto, Anwar Ben Rhouma, canterano de la Sub-21, se consagró campeón de goleo con 12 goles. ¿Van a ir por un 9?

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En las últimas semanas se afirmó que Armando León entraba en planes para el Rebaño Sagrado, pero César Huerta reveló que no era así. Sin embargo, el periodista de Diario AS señaló en su canal de YouTube que la directiva analiza la posibilidad de ir a fichar a un 9 y que en su lista de seguimiento aparecen Alí Ávila y el Plátano Alvarado.

A pesar de estos análisis, es un hecho que el Guadalajara ya se mueve por encontrar al reemplazante ideal de Armando González, ya que hizo uso de la opción de compra de Jesús Hernández, quien se formó en Tijuana, pero que con Gabriel Milito no termina de tener minutos. En medio de este contexto, la directiva en las fuerzas básicas de Chivas surge Anwar Ben Rhouma, quien se consagró campeón de goleo en la Sub-21.

Anwar Ben Rhouma campeón de goleo del Apertura 2026.

Photo: IMAGO7

El canterano formado llegó el año pasado proveniente de Mazatlán y de la mano de Luis Arce anotó doce goles en el Apertura 2026. Cabe destacar que ya tuvo su debut en la Liga de Expansión MX desde el banco de suplentes y se fue sin anotar. La duda ahora pasa por si en la próxima pretemporada el centrodelantero será convocado por Gabriel Milito.

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No hay que olvidarse de que Alex Ramírez señaló en su canal de YouTube que el Guadalajara no prepara fichar para el primer equipo a promesas o jugadores bomba, por lo que se espera que haya varios jóvenes en la pretemporada.

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Anwar Ben Rhouma representará a Túnez

Cabe destacar que Anwar Ben Rhouma fue noticia hace una semana cuando se confirmó que decidió representar a Túnez para ir en busca del boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. “Primicia. El goleador del torneo Sub21, Anwar Ben Rhouma ha dado el sí para representar a Túnez, el delantero de Chivas tuvo llamado con el seleccionador sub23 y está listo para pronto unirse con ellos. Nacido en Nevada y ascendencia mexicana por su madre”, confirmó Yeudiel Pacheco, periodista de Fox Sports, en X el pasado 9 de noviembre.