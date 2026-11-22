Este domingo Chivas enfrenta a Cruz Azul en el cierre de la fase regular del Apertura 2026 con el objetivo de ser superlíder de la tabla general de posiciones. En medio de este contexto, el Guadalajara confirmó los convocados y con una baja de último momento. Luis Romo sintió una molestia muscular y no estará disponible ante la Máquina.

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El Guadalajara sabe muy bien que si quiere quedarse con la ventaja deportiva en la Liguilla necesita al menos rescatar un empate frente al equipo de Joel Huiqui. Por esta razón el conjunto rojiblanco pondrá lo que mejor tiene para al menos rescatar un punto contra un rival que viene de ganar los últimos cinco partidos.

Se espera que Gabriel Milito mantenga a la base que igualó ante León en Guanajuato por la jornada 16 del Apertura 2026. Sin embargo, hace instantes Chivas confirmó que Luis Romo será baja en el partido ante la Máquina debido a que sintió una molestia muscular, por lo que decidieron evitar que se convierta en una lesión más grave a días de disputar los Cuartos de Final de la Liguilla.

Luis Romo causa baja en Chivas.

Photo: IMAGO7

¿Quién reemplaza a Luis Romo en Chivas vs. Cruz Azul?

De no mediar ningún tipo de inconveniente, Luis Romo sería reemplazado por José Castillo, quien volvió a ser convocado por Gabriel Milito. La otra opción que tiene es sin duda Luis Rey, de malos minutos en el juego ante León. Otras alternativas sería poner a Miguel Gómez, quien sabe jugar por izquierda, o mover a Bryan González como stopper para que en su lugar ingrese Hugo Camberos.

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Convocados de Chivas

Porteros: Raúl Rangel y Óscar Whalley.

Raúl Rangel y Óscar Whalley. Defensas: Diego Campillo, Luis Rey, José Castillo, Daniel Aguirre, Miguel Gómez, Bryan González y Richard Ledezma.

Diego Campillo, Luis Rey, José Castillo, Daniel Aguirre, Miguel Gómez, Bryan González y Richard Ledezma. Mediocampistas: Omar Govea, Fernando González, Brian Gutiérrez, Kevin Castañeda, Efraín Álvarez, Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Jonathan Pérez, Jordan Carrillo y Roberto Alvarado.

Omar Govea, Fernando González, Brian Gutiérrez, Kevin Castañeda, Efraín Álvarez, Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Jonathan Pérez, Jordan Carrillo y Roberto Alvarado. Atacantes: Ángel Sepúlveda, Jesús Hernández y Ángel Sepúlveda.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Cruz Azul?

Chivas y Cruz Azul se enfrentarán este domingo 22 de noviembre en el Estadio Akron a las 17:07 del Centro de México. El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en el Estadio Akron con el equipo de Gabriel Milito ante Cruz Azul.