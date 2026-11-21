Armando González ya regresó al Olympiacos después de su participación con la Selección Mexicana durante la reciente Fecha FIFA, donde el delantero surgido de las Fuerzas Básicas de Chivas volvió a demostrar que tiene condiciones para competir por un lugar en el ataque del Tri. Sin embargo, ahora tendrá que concentrarse nuevamente en su equipo, pues el conjunto de El Pireo está por disputar otro compromiso importante en la Superliga de Grecia. Por eso, los aficionados mexicanos estarán especialmente atentos a la cantidad de minutos que pueda recibir la Hormiga, quien todavía busca consolidarse como uno de los delanteros titulares del equipo dirigido por Imanol Alguacil.

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Y es que Armando González todavía no ha conseguido la continuidad que esperaba desde su llegada al Olympiacos, pues Imanol Alguacil ha preferido utilizar otras alternativas en el ataque durante diferentes momentos de la temporada. Sin embargo, el canterano rojiblanco ha intentado aprovechar cada oportunidad que recibe, como sucedió justo antes de la Fecha FIFA, cuando consiguió marcar el gol del empate contra el PAOK . A pesar de esa anotación, todavía existen dudas sobre si la Hormiga será titular o comenzará nuevamente desde la banca en el partido de este domingo, especialmente porque estuvo concentrado con la Selección Mexicana y tuvo menos tiempo para trabajar con sus compañeros durante la semana.

Armando González llama la atención en Grecia.

Photo: IG: hormiga_glez

El próximo compromiso del Olympiacos será este domingo 22 de noviembre de 2026 contra el Iraklis, en un encuentro correspondiente a la Jornada 11 de la Superliga de Grecia. El partido está programado para comenzar a las 11:00 de la mañana, tiempo del centro de México, mientras que en territorio griego el silbatazo inicial será a las 19:00 horas. De esta manera, los aficionados mexicanos podrán seguir la actividad de Armando González durante la mañana del domingo, en un enfrentamiento donde el delantero buscará aprovechar cualquier oportunidad que reciba para continuar demostrando su capacidad goleadora y ganarse un lugar más importante dentro del equipo.

Además, el encuentro entre Olympiacos e Iraklis se disputará en el Estadio Georgios Karaiskakis, ubicado en El Pireo, Grecia, por lo que el conjunto dirigido por Imanol Alguacil tendrá la ventaja de jugar frente a su afición. En ese sentido, el entrenador español deberá decidir cómo administrar los minutos de sus futbolistas después de los compromisos internacionales, especialmente porque algunos elementos apenas se reincorporaron a los entrenamientos. Por eso, la presencia de Armando González en la alineación titular todavía no está asegurada, aunque el delantero mexicano podría convertirse en una alternativa importante durante el encuentro si el cuerpo técnico considera necesario realizar modificaciones en el ataque.

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Para quienes quieran seguir el partido desde México, el enfrentamiento entre Olympiacos e Iraklis podrá verse a través de Claro Sports, una de las plataformas que ofrece cobertura del fútbol griego para los aficionados mexicanos. Además, el encuentro también estará disponible mediante Claro Sports Premium en YouTube, servicio que requiere contar con una membresía activa. De esta manera, los seguidores de la Hormiga tendrán alternativas para mantenerse pendientes de su participación y comprobar si Imanol Alguacil decide darle mayores oportunidades después de su regreso de la Selección Mexicana. El partido comenzará a las 11:00 de la mañana, tiempo del centro del país, por lo que será una oportunidad para seguir al exdelantero de Chivas en su aventura europea.

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Olympiacos vuelve a jugar en la Europa League esta semana y Armando González podría tener minutos

Aunque Armando González ha tenido que competir constantemente por minutos con Roman Yaremchuk y Marius Mouandilmadji durante los partidos de la Superliga de Grecia, su situación ha sido diferente en la Europa League, donde ha recibido mayores oportunidades para demostrar sus condiciones. Por eso, incluso si la Hormiga tiene poca actividad contra Iraklis, todavía podría contar con una nueva oportunidad importante durante la próxima semana. Y es que el Olympiacos recibirá al AC Milan el jueves 26 de noviembre en un encuentro de la Europa League, donde Imanol Alguacil podría volver a confiar en el delantero mexicano e incluso considerarlo para la alineación titular.