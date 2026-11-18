Armando González se ha convertido en uno de los futbolistas favoritos de la afición mexicana, pues el cariño que despertó durante su etapa con Chivas continúa creciendo ahora que juega en el fútbol europeo. Y es que durante el partido de la Selección Mexicana contra Jamaica, disputado este martes en el Estadio BBVA de Monterrey, quedó claro que la Hormiga cuenta con el respaldo de miles de seguidores. Incluso, gran parte de los aficionados presentes comenzaron a pedir su ingreso al terreno de juego y reaccionaron con una enorme ovación cuando se confirmó que recibiría minutos, demostrando las expectativas que existen alrededor del joven delantero.

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Aunque Armando González solamente disputó los últimos diez minutos del encuentro contra Jamaica, consiguió dejar buenas sensaciones por su movilidad y participación en el ataque mexicano. Y es que el canterano del Guadalajara intentó aprovechar cada balón que recibió para generar peligro, incluso cuando el partido se encontraba en su recta final. De hecho, una de sus mejores intervenciones llegó cuando consiguió habilitar a Santiago Sandoval con un pase que lo dejó prácticamente solo frente al guardameta rival, aunque desafortunadamente la jugada no terminó en anotación. Aun así, la Hormiga volvió a demostrar que puede aportar soluciones ofensivas y que está dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad que reciba con el Tri.

Sin embargo, la participación de Armando González no terminó cuando el árbitro señaló el final del encuentro, pues el delantero también protagonizó uno de los momentos más simpáticos de la noche cuando se dirigía hacia los vestidores del Estadio BBVA. Y es que, a pesar de haber tenido pocos minutos y de no conseguir reflejar su participación en el marcador, la Hormiga abandonó el terreno de juego con una actitud bastante positiva. Para muestra, TV Azteca compartió un video en el que se observa una breve y divertida interacción entre el atacante mexicano y Jorge Campos, quien aprovechó la oportunidad para pedirle un recuerdo muy especial al futbolista surgido de las Fuerzas Básicas de Chivas.

Y es que Jorge Campos se acercó directamente a Armando González para pedirle su camiseta, una solicitud que el joven delantero aceptó inmediatamente y sin poner ninguna condición. Sin embargo, cuando la Hormiga estaba por entregarle la playera de la Selección Mexicana que había utilizado durante el encuentro, el legendario guardameta sorprendió con una respuesta que provocó risas. Y es que el Inmortal le aclaró que la camiseta que realmente quería era la de Chivas, no la del Tri, en un momento que reflejó tanto su característico sentido del humor como el cariño que todavía existe alrededor de González y su pasado rojiblanco. La interacción rápidamente llamó la atención de los aficionados que siguen la carrera del delantero.

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Por ahora, la situación de Armando González con la Selección Mexicana parece tener algunas similitudes con lo que está viviendo en el Olympiacos, pues a pesar de que otros delanteros no han conseguido ofrecer las soluciones ofensivas esperadas, la Hormiga todavía no recibe demasiadas oportunidades para demostrar sus condiciones. Y es que tanto Rafael Márquez como Imanol Alguacil han optado por utilizar otras alternativas como titulares, dejando al canterano rojiblanco con pocos minutos para marcar diferencias. Sin embargo, González tendrá que mantener la paciencia y continuar trabajando para ganarse la confianza de sus entrenadores, especialmente porque cada participación representa una oportunidad para demostrar que tiene el talento necesario para competir al máximo nivel.

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¿Cuándo volverá a jugar Armando González con el Olympiacos?

Después de terminar su participación con la Selección Mexicana, Armando González tendrá que regresar a Grecia para reincorporarse a los entrenamientos del Olympiacos , que volverá a tener actividad este domingo 22 de noviembre contra el Iraklis en la Superliga griega. Sin embargo, parece complicado que la Hormiga reciba demasiados minutos en ese compromiso, especialmente porque no pudo trabajar durante la última semana con Imanol Alguacil debido a su convocatoria internacional. No obstante, el jueves 26 de noviembre el conjunto de El Pireo recibirá al AC Milan en la Europa League, un encuentro en el que el delantero mexicano podría tener mayores posibilidades de participar e incluso competir por la titularidad, dependiendo de las decisiones del entrenador español.