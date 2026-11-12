Armando González continúa viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera, pues después de dar el salto al futbol europeo, la Hormiga se encuentra concentrado con la Selección Mexicana para disputar los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League contra Jamaica. Sin embargo, todo parece indicar que el canterano de Chivas tendrá que esperar su oportunidad desde la banca, ya que Rafael Márquez se estaría inclinando por Santiago Giménez para comenzar el partido de Ida en Kingston. A pesar de ello, el joven delantero sigue ganándose el reconocimiento de aficionados y especialistas gracias a su talento y, especialmente, a su enorme disciplina, una característica que incluso ha comenzado a llamar la atención de la prensa griega.

Y es que Armando González atraviesa una situación bastante similar con el Olympiacos, donde todavía no consigue consolidarse como titular bajo las órdenes de Imanol Alguacil. Sin embargo, el atacante mexicano ha sabido aprovechar las oportunidades que recibe y poco a poco ha conseguido aumentar su participación, respondiendo con buenas actuaciones e incluso goles importantes. Esto ha provocado que ya no sean solamente los aficionados mexicanos quienes pidan más minutos para la Hormiga, sino también numerosos seguidores del conjunto griego, quienes consideran que el exjugador de Chivas merece tener mayores oportunidades e incluso competir por un puesto en la alineación inicial.

Una muestra del reconocimiento que comienza a recibir en Grecia llegó por parte de Kokkinos Protathlitis, cuyo nombre significa Campeón Rojo en español, un periódico especializado en la actualidad del Olympiacos que dedicó espacio a Armando González. El medio griego retomó las declaraciones de Ramón Morales, histórico futbolista de Chivas, quien recientemente destacó una de las cualidades más importantes del joven delantero: “Habla poco, trabaja mucho”. Con estas palabras, el Eterno Capitán hizo referencia a la enorme disciplina y dedicación que siempre han caracterizado a la Hormiga, cualidades que le permitieron destacar desde sus primeros pasos en las Fuerzas Básicas del Guadalajara.

Estas palabras reflejan precisamente una de las principales razones por las que Armando González consiguió convertirse en una de las grandes revelaciones de Chivas y ahora comienza a ganarse un lugar en el Olympiacos. Y es que, aunque su talento como delantero y su capacidad para encontrar espacios dentro del área son indudables, quienes han compartido vestidor con él también han destacado su compromiso durante los entrenamientos y su disposición para seguir aprendiendo. Tanto en Guadalajara como en El Pireo, la Hormiga ha demostrado que su crecimiento no depende únicamente de sus condiciones futbolísticas, sino también del esfuerzo y la disciplina con los que trabaja todos los días, algo que resulta fundamental para consolidarse en el exigente futbol europeo.

Además, Armando González no solamente está comenzando a conquistar a los aficionados del Olympiacos con sus actuaciones dentro de la cancha, sino también con su personalidad fuera de ella. El delantero mexicano ha aprovechado algunas oportunidades para convivir con los seguidores del conjunto griego, quienes poco a poco le han demostrado el cariño que le tienen a pesar de llevar apenas unos meses en el club. Incluso, algunos aficionados han comenzado a dirigirse a él en español, especialmente utilizando su popular apodo de la Hormiga, un detalle que refleja la conexión que está construyendo con una afición que cada vez tiene mayores expectativas sobre su futuro.

Armando González empezaría en la banca en el Jamaica vs México

Mientras continúa recibiendo elogios desde Grecia, Armando González se prepara para enfrentar a Jamaica con la Selección Mexicana este sábado en Kingston, aunque todo apunta a que comenzará el encuentro como suplente. De acuerdo con los reportes sobre la posible alineación de Rafael Márquez, Santiago Giménez sería el elegido para ocupar la posición de centro delantero, por lo que la Hormiga tendría que esperar una oportunidad durante el desarrollo del partido. Sin embargo, su capacidad para aprovechar los minutos que recibe podría convertirlo en una alternativa importante para el ataque mexicano, especialmente si el Tri necesita mayor presencia dentro del área o encontrar un gol durante la segunda mitad.