Uno de los jugadores de cuya salida Chivas se lamentó ni bien llegó la oferta de Olympiacos por Armando González fue, sin duda, Sergio Aguayo. A menos de dos meses para el cierre del campeonato y la posibilidad de hacer uso de la cláusula de repesca, el canterano es noticia por ser expulsado en la victoria de Deportes Tolima ante Millonarios luego de haber dado un codazo contra Sergio Mosquera.

No hay ninguna duda de que el Guadalajara tiene varios problemas con su centrodelantero, debido a que con dificultades anota un gol por partido. Es más, en los últimos cinco partidos, Ricardo Marín fue el único de los tres nueves que anotó para el Rebaño Sagrado.

Con el mercado de pases cerca de volver a abrirse para el 2027, las miradas de Chivas se posan en Colombia, ya que allí se encuentran dos de sus delanteros. Uno de ellos es Sergio Aguayo, quien ganó una buena cantidad de minutos vistiendo la playera de Deportes Tolima en la Liga Dimayor del futbol colombiano.

Sergio Aguayo expulsado en Deportes Tolima. (Foto: IMAGO7)

El último fin de semana volvió a tener minutos, pero el canterano del Guadalajara se fue expulsado a minutos del final. Tras una revisión en el VAR, el árbitro decidió expulsarlo luego de que le diera un codazo en la boca del estómago a Sergio Mosquera.

Así fue la expulsión de Sergio Aguayo