Tras las declaraciones de Sebastián Abreu, César Huerta explicó los motivos por los que confía en que Kevin Castañeda termine de destacar en Chivas.

Chivas inició una larga semana de preparación para el cierre de la fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, César Huerta, reconocido insider del Guadalajara, reveló por qué tiene esperanza de que Kevin Castañeda termine de marcar la diferencia en el futuro del Rebaño Sagrado.

La llegada del mediocampista sorprendió a más de uno, ya que nadie se lo imaginaba de un momento a otro. Su fichaje se concretó a cambio de cinco millones de dólares y la carta de un Yael Padilla que no termina de engranar en el sistema de juego.

En ese marco, Sebastián Abreu habló del gran nivel de Kevin Castañeda y dio a entender que Chivas se llevó a un enorme jugador. Tras las palabras del entrenador uruguayo sobre el actual mediocampista rojiblanco, César Huerta analizó y señaló que ve en el futbolista de 27 años condiciones para marcar la diferencia con el Guadalajara.

César Huerta confía en que Kevin Castañeda brille en Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Darnos cuenta el tipo de carácter que tiene Kevin Castañeda a mí me da mucha esperanza de que pueda mejorar con nuestras Chivas, de que pueda dar lo que esperamos todos. Si tiene los huevos de encarar a Sebastián Abreu así, yo también creo que tendrá los huevos para enfrentar el momento que vive con el Guadalajara, trabajar fuerte para adaptarse y tarde que temprano aportarnos lo mejor de su fútbol. Creo que Kevin Castañeda tarde que temprano tendrá que dar ese saltito que estamos esperando de él. Es un grandísimo futbolista, no se le olvidó jugar al fútbol, simplemente no ha logrado adaptar su fútbol a nuestra forma de jugar”, explicó el periodista de Diario AS.

A su vez, teniendo en cuenta lo que reveló el Loco Abreu, César Huerta explicó que no sabe cómo estará Castañeda con el estilo de juego de Gabriel Milito, pero que seguramente, si va y habla, va a generar algo mejor que inconformidad interna. “No sé cómo andará Kevin con el fútbol de Gabriel Milito, no sé si le guste o no, yo quiero pensar que sí. No sé si tal vez ese sea el problema, a lo mejor él pensó que podía aquí llegar a jugar como interior y el profe lo tiene más considerado como un doble cinco, no sé si ese será el problema, que quizás no se sienta del todo cómodo donde está jugando, no lo sé”, comentó.

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Y agregó: “Pero yo creo que si Kevin va de frente con el profe y le dice: ‘Profe, esto y esto y esto no me gusta, por esto y por esto no estoy cómodo, ¿qué hacemos, cómo lo arreglamos?’. Creo que eso es mejor y mucho más tolerable para Gabriel Milito que aquellos que hacen jeta y sí te hacen grilla, saludos Alan Pulido, los que te hacen grilla al interior, eso está mal”.

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