Chivas se encuentra a solamente un par de semanas de comenzar la Liguilla del Apertura 2026, por lo que Gabriel Milito y sus futbolistas están completamente concentrados en llegar a la fase final en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, mientras el primer equipo aprovecha la pausa por la Fecha FIFA para preparar su enfrentamiento contra Cruz Azul, la directiva rojiblanca también comenzó a trabajar en la conformación del plantel para el Clausura 2027. Por eso, las noticias sobre posibles refuerzos, salidas y decisiones relacionadas con el proyecto deportivo han comenzado a generar muchas expectativas entre los aficionados, especialmente considerando que el Guadalajara también disputará la Concacaf Champions Cup durante el próximo semestre.

Necaxa hizo válida la opción de compra de Francisco Méndez y adquirió el 50% de su carta

Una de las primeras novedades del mercado de fichajes tiene como protagonista a Francisco Méndez, defensor que pertenece a Chivas y que llegó al Necaxa mediante un préstamo por un año. De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, los Rayos decidieron ejercer la opción de compra incluida en el acuerdo, por lo que notificaron a la directiva rojiblanca su intención de adquirir el 50 por ciento de los derechos del futbolista. Además, Méndez firmaría un nuevo contrato con Necaxa hasta 2030, asegurando su continuidad con el conjunto hidrocálido después de terminar su etapa como jugador cedido. De esta manera, el Guadalajara conservaría el porcentaje restante de su carta, aunque el defensor dejaría de estar contemplado como una opción inmediata para el plantel de Gabriel Milito.

Desmienten el interés de Chivas por Armando León, delantero convocado a Selección Mexicana que juega en Croacia

Durante los últimos días comenzó a circular el nombre de Armando León, delantero mexicano del NK Osijek de Croacia, como uno de los posibles refuerzos de Chivas para el Clausura 2027. Los rumores cobraron fuerza después de que el atacante fuera relacionado con la convocatoria de Rafael Márquez a la Selección Mexicana, especialmente porque el Guadalajara estaría buscando un centro delantero para fortalecer su ataque. Sin embargo, el insider rojiblanco Jon Barbón descartó que exista un interés real de la directiva por contratar a León, señalando que las versiones que circularon en redes sociales no corresponderían a negociaciones concretas. Por ahora, no existe información sólida que vincule al futbolista con una posible llegada al Rebaño Sagrado, aunque la búsqueda de alternativas ofensivas continúa generando especulaciones.

Ramón Morales enfrenta a la afición de Chivas para defender a Gabriel Milito

A pesar de las críticas que ha recibido Gabriel Milito por los resultados irregulares del Guadalajara durante el Apertura 2026, Ramón Morales salió en defensa del entrenador argentino y aseguró que observa aspectos muy positivos en el proyecto deportivo rojiblanco. En declaraciones para TUDN, el histórico capitán de Chivas destacó que el equipo ha conseguido desarrollar una identidad futbolística gracias al trabajo realizado desde el torneo anterior, además de encontrar un equilibrio entre jugadores experimentados y jóvenes de gran talento. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Morales fue su reconocimiento al compromiso que muestran los futbolistas con la institución, pues considera que actualmente existe un grupo que disfruta representar al Guadalajara y que comprende la importancia de vestir la camiseta rojiblanca.

Chivas solo ha podido ganarle a uno de los equipos en puestos de Liguilla

Una de las estadísticas que más preocupa de cara a la fase final es que Chivas solamente ha conseguido derrotar a uno de los seis equipos que actualmente ocupan posiciones de Liguilla y a los que ya enfrentó durante el Apertura 2026. Se trata de Santos Laguna, al que venció por la mínima diferencia durante la Jornada 4, mientras que perdió contra Toluca y empató frente a Pachuca, América, Atlas y León. Esto significa que el Guadalajara apenas registra una victoria, cuatro empates y una derrota contra estos posibles rivales de la fase final, una situación que contrasta con su buena posición en la Tabla General. Por eso, Gabriel Milito tendrá que aprovechar la Fecha FIFA para corregir los detalles que le han impedido transformar su dominio en victorias, especialmente antes del encuentro contra Cruz Azul.

Chivas tendría en carpeta a José Alfonso Alvarado, delantero del León

Finalmente, José Alfonso Alvarado, mejor conocido como el Plátano, habría aparecido nuevamente en la lista de posibles refuerzos de Chivas para el Clausura 2027. De acuerdo con César Huerta, periodista de Diario AS, la directiva rojiblanca está analizando la contratación de un centro delantero debido a que las alternativas actuales no terminan de convencer plenamente para afrontar el próximo semestre. En ese contexto, el comunicador reveló que el Guadalajara tiene en carpeta al atacante del León, quien acumula seis anotaciones durante el Apertura 2026, una cifra similar a la de Ricardo Marín. Además, Alvarado ya había estado cerca de llegar a Chivas durante 2022, cuando todavía pertenecía a Rayados de Monterrey, por lo que no sería la primera ocasión en que su nombre aparece en la órbita rojiblanca.