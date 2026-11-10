Aunque Chivas todavía se encuentra concentrado en la recta final del Apertura 2026, la directiva rojiblanca ya comenzó a analizar los posibles movimientos que realizará durante el próximo mercado de fichajes. Y es que el Clausura 2027 representará un desafío especialmente importante para el Guadalajara, pues no solamente tendrá la obligación de competir por el campeonato de la Liga MX, sino también por el título de la Concacaf Champions Cup. Por eso, Gabriel Milito necesitará un plantel amplio, competitivo y con suficientes variantes para afrontar ambos torneos, especialmente considerando los problemas de lesiones que ha sufrido el equipo durante los últimos meses.

Una de las principales prioridades que se han mencionado durante las últimas semanas es la posible contratación de un centro delantero que ayude a cubrir el vacío que dejó Armando González después de su salida al Olympiacos. Aunque Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda y Santiago Sandoval han tenido oportunidades para desempeñarse en esa posición, el Guadalajara todavía necesita encontrar mayor regularidad frente a la portería rival. Por eso, han comenzado a circular diferentes nombres como posibles refuerzos para el Clausura 2027, incluyendo el de un atacante mexicano que actualmente juega en Europa y que también ha sido considerado por la Selección Mexicana.

Se trata de Armando León, delantero mexicano que actualmente milita en el NK Osijek de la Primera División de Croacia y cuyo nombre comenzó a relacionarse con Chivas después de que surgiera información sobre su convocatoria a la Selección Mexicana para la presente Fecha FIFA. La posibilidad de que Rafael Márquez lo considerara para el combinado nacional provocó que algunos aficionados comenzaran a mencionarlo como una alternativa interesante para reforzar el ataque rojiblanco. Sin embargo, el supuesto interés del Guadalajara comenzó a circular principalmente como un rumor en redes sociales, sin que existiera información oficial que confirmara negociaciones entre la directiva de Chivas y el club croata.

Sin embargo, el insider rojiblanco Jon Barbón descartó que Armando León sea actualmente una opción de fichaje para Chivas, contradiciendo las versiones que comenzaron a circular sobre una posible llegada del delantero durante el mercado de invierno. De acuerdo con lo señalado por el comunicador, la información no correspondería a un interés real del Guadalajara, sino a uno de los tantos rumores que suelen aparecer cuando se acerca un periodo de transferencias.

Para algunos aficionados, la posibilidad de que Armando León no llegue al Guadalajara podría ser una noticia positiva, especialmente por las dudas que genera su trayectoria deportiva. Aunque actualmente juega en Europa, el delantero ha desarrollado parte de su carrera en campeonatos de menor exposición internacional, como el de Andorra, y todavía tiene pendiente demostrar su capacidad para destacar de manera constante en una liga más exigente como la croata. Además, durante sus anteriores etapas en el futbol mexicano no consiguió consolidarse como un delantero importante en la Primera División, particularmente en su paso por las estructuras de Pachuca y León. Por eso, existen dudas sobre si sería el refuerzo ideal para un Chivas que necesita aumentar considerablemente su capacidad goleadora.

¿En qué equipos ha jugado Armando León en su carrera?

Actualmente, Armando León juega para el NK Osijek de Croacia, aunque su llegada al futbol europeo comenzó en el Ranger’s FC de Andorra, club vinculado con el exfutbolista rojiblanco Marco Fabián. Durante su etapa en el campeonato andorrano también pasó a préstamo por el FC Santa Coloma, aunque no consiguió establecerse durante un periodo prolongado en ninguno de los dos equipos. Anteriormente, el delantero desarrolló parte de su formación en las Fuerzas Básicas del Pachuca, pasó por Alebrijes de Oaxaca y consiguió debutar en la Primera División mexicana con León. Ahora, su experiencia internacional y su aparición en el entorno de la Selección Mexicana han vuelto a colocarlo en la conversación, pero por el momento no hay indicios firmes de que Chivas esté preparando una oferta para incorporarlo al proyecto de Gabriel Milito.