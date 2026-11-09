El Guadalajara llevó adelante un buen partido ante el León, pero dejó escapar el duelo por un error defensivo. Lo que la afición de Chivas no llegó a ver fue el enojo de Gabriel Milito con Jordan Carrillo por perder y decidir mal con el balón luego de que Paul Bellón anotó el empate a minutos del final.

Es un hecho que el Rebaño Sagrado fue un claro dominador del partido, pero, como ante el América, dejó escapar tres puntos que parecían asegurados. Por esta razón, generó inconformidad que el conjunto rojiblanco no haya podido cerrar un partido cuando tenía un jugador más en el campo de juego.

El enojo de Gabriel Milito no solo se vio en la conferencia de prensa, sino también en el campo de juego luego de haber recibido el 1-1 de Paul Bellón. En un video publicado por José María Garrido en Fútbol con Cerebro, el estratega argentino se molestó con Jordan Carrillo por perder el balón y poner en riesgo una réplica de León. Segundos más tarde, el timonel rojiblanco le recriminó la jugada a un Carrillo que no reaccionó ante la indicación.

Gabriel Milito se mostró molesto por cómo se escapó el partido

Con un semblante serio por el resultado final ante León, Gabriel Milito señaló que Chivas mereció llevarse los tres puntos, pero que si quiere ser campeón tiene que aprender de este tipo de situaciones. “No esperábamos este resultado, sobre todo cómo se dio el partido. Creo que fue un muy buen partido. Hicimos valer, sobre todo en el segundo tiempo, la superioridad de tener un jugador más, marcamos el gol, tuvimos situaciones para marcar y aumentar la diferencia y cerrar el partido. No lo hicimos, dejamos con vida a León y nos faltó la atención necesaria en esas últimas dos pelotas”, explicó.

Gabriel Milito molesto por cómo se escapó la victoria. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “Primero hubo un aviso antes del gol, nos faltó mayor tensión para defender esas dos pelotas detenidas para lograr el triunfo que merecidamente por lo hecho por el equipo hubiese sido justo. Pero bueno, el fútbol ya sabemos que no es merecimiento, es resultados, pero más allá del dolor del empate y cómo fue, siento que el equipo jugó un muy buen partido. Una lástima evidentemente el resultado por el desgaste, por el juego, pero bueno, es lo que ocurrió, hay que aceptarlo, crecer, aprender y saber que estas cosas para conquistar algo importante no deben pasar”.