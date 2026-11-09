Tras la igualdad 1-1 en Guanajuato, la actuación defensiva de Luis Rey en los minutos finales quedó bajo la lupa del entorno rojiblanco.

En Guanajuato, Chivas estuvo a punto de ser superlíder de la Liga MX, pero León tuvo otros planes y empató a minutos del final gracias a un gol de Paul Bellón. Aunque en un primer momento surgieron comentarios sobre los ingresos de Jordan Carrillo y Brian Gutiérrez, pero el verdadero culpable es Luis Rey quien falló al momento defender previo a la anotación.

Sin duda, el Guadalajara estuvo en más de una ocasión cerca de recibir una anotación, pero Raúl Rangel se mantuvo firme en la portería para marcar la diferencia. En más de una oportunidad, el Tala apareció para intervenir y mostrar sus reflejos ante los intentos de la Fiera por hacer daño.

A pesar del gol que culminó Ricardo Marín, Chivas dejó escapar una oportunidad valiosa, ya que podía quedarse con los tres puntos y contaba con un hombre más en la cancha. Brian Gutiérrez ingresó por Omar Govea para sumar variantes en la ofensiva y facilitar la salida, mientras que con Jordan Carrillo se buscó mayor posesión, generar faltas y cerrar el trámite. A excepción del contragolpe que no prosperó, las variantes cumplieron su rol antes de la jugada del empate.

Luis Rey falló en el gol de León. (Foto: IMAGO7)

La modificación restante fue la de Luis Rey, quien ingresó por Fernando González luego del gol de Marín para darle mayor fluidez a la salida junto a la zaga. Sin embargo, el canterano de 24 años se mostró impreciso en la entrega y, al momento de defender, falló en el despeje aéreo previo al remate de Bellón. Tras la anotación rival, el defensor no logró claridad en la conducción en los metros finales, en una zona donde se esperaba mayor precisión en esa faceta.

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Cabe destacar que, en otros partidos, Luis Rey fue una pieza importante cuando Gabriel Milito tuvo que buscar alternativas ante las bajas por lesión en el plantel. El canterano rojiblanco ingresó y cumplió en varios encuentros, pero en esta ocasión no logró asentarse en la contención.

Los números de Luis Rey en Chivas