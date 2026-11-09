Ayer Chivas sintió el resultado como un tropiezo porque dominó a León, pero en el final la Fiera se encontró con un empate por fallas en la marca. Luego del punto cedido ante los Panzas Verdes, Gabriel Milito envió un contundente mensaje al vestidor del Guadalajara al señalar que si se quiere conquistar un título se debe aprender de estos errores y ganar estos los partidos.

Al igual que en otros momentos, en la conferencia de prensa, el timonel rojiblanco hizo esperar a los periodistas que se encontraban en el Estadio Nou Camp y se especula que hubo un regaño ya que el Rebaño Sagrado pasó de pelear por la cima del campeonato al tercer lugar de la tabla general. A su vez, sucedió una situación similar a la vivida ante el América, donde se dominó un trámite y el rival terminó rescatando una unidad.

Con un semblante serio por el resultado final ante León, Gabriel Milito señaló que Chivas mereció llevarse los tres puntos, pero que si quiere ser campeón tiene que aprender de este tipo de situaciones. “No esperábamos este resultado, sobre todo cómo se dio el partido. Creo que fue un muy buen partido. Hicimos valer, sobre todo en el segundo tiempo, la superioridad de tener un jugador más, marcamos el gol, tuvimos situaciones para marcar y aumentar la diferencia y cerrar el partido. No lo hicimos, dejamos con vida a León y nos faltó la atención necesaria en esas últimas dos pelotas”, explicó.

Chivas dejó ir tres puntos claves en el Apertura 2026. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “Primero hubo un aviso antes del gol, nos faltó mayor tensión para defender esas dos pelotas detenidas para lograr el triunfo que merecidamente por lo hecho por el equipo hubiese sido justo. Pero bueno, el fútbol ya sabemos que no es merecimiento, es resultados, pero más allá del dolor del empate y cómo fue, siento que el equipo jugó un muy buen partido. Una lástima evidentemente el resultado por el desgaste, por el juego, pero bueno, es lo que ocurrió, hay que aceptarlo, crecer, aprender y saber que estas cosas para conquistar algo importante no deben pasar”.

Gabriel Milito advirtió que se va con sabor a derrota

Al igual que los jugadores, Gabriel Milito confirmó que se va con un sabor de derrota ante León. “Sí, así lo tomamos todos. Los jugadores, nosotros. Pero bueno, digamos cuando se presenta la oportunidad como se dio el partido de hoy, estos partidos son los que debes ganar, hay que tener esa contundencia, porque está muy bien tener el dominio y tener situaciones, para eso generamos el juego que generamos, pero también la contundencia es un factor determinante en el fútbol competitivo, en el fútbol de elite”, explicó.

Y añadió: “No pudimos aumentar esa diferencia y después en esas últimas dos acciones no la podemos haber defendido mejor, la teníamos que haber defendido mejor, pero bueno ya lo hemos hablado, ya está todo claro, pero una pena. Realmente una pena haber dejado dos puntos donde tranquilamente debimos haber ganado el partido, sobre todo por la superioridad de tener un jugador de más. Para el fútbol por eso es tan apasionante, ¿no?, porque también tiene este tipo de situaciones. Hoy nos toca la otra cara de la moneda, del dolor, pero el fútbol es apasionante porque a veces suceden estas cosas. No queremos que nos pasen, no nos debe volver a pasar, pero así es el deporte”.