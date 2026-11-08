El empate, con sabor a derrota del Guadalajara fue ocasionado por una serie de equivocaciones dentro y fuera de la cancha en un momento trascendental.

Chivas estuvo muy cerca de garantizar el cerrar toda la Liguilla en la cancha del Estadio Akron; sin embargo, un error garrafal en la defensiva le regaló el empate al Club León, enviando al Rebaño hasta el tercer lugar de la tabla de posiciones.

El Guadalajara le dio un pase de principio a fin a los Esmeraldas, ya que desde el primer tiempo el dominio fue rojiblanco; sin embargo, algunos errores en el campo y en el banquillo ocasionaron que el equipo viniera a menos en la recta final del partido.

Gabriel Milito se equivocó en los cambios

El Guadalajara dominó a placer al León, sobre todo tras la expulsión de José Rodríguez, en donde el entrenador argentino decidió comenzar a correr riesgos para lanzar un equipo más ofensivo que buscara el gol de la victoria, mandando al campo a Brian Gutiérrez y Ricardo Marín, futbolistas que entraron en muy buen ritmo.

Sin embargo, tras el gol del 4K, el Guadalajara insistió un rato más en buscar la portería rival, dándole descanso a algunos elementos que habían sido sometidos a mucho desgaste físico como Luis Romo u Omar Govea.

Aunque el problema no fue la salida de esos jugadores, sino que fue el ingreso de elementos que evidentemente no están en su mejor versión futbolística y con el liderato general en juego, no debían tener minutos: en concreto me refiero a José Castillo, porque está regresando de una serie de lesiones que le impidieron jugar en gran parte del torneo.

El problema es Jordan Carrillo, quien sigue recibiendo oportunidades y oportunidades de jugar, pero no logra demostrar un avance futbolístico. Gaby Milito debe tomar decisiones sin tocarse el corazón por el bienestar del equipo.

Contundencia, el eterno dolor de cabeza

Gabriel Milito optó por repetir la fórmula que usó contra Atlante de jugar sin un nueve nominal, manteniendo a Santiago Sandoval como elemento más adelantado; sin embargo, la falta de contundencia sigue siendo un problema, ya que la pelota solo pudo ingresar en una ocasión pese a los constantes ataques y oportunidades que generaron los tapatíos.

Las calificaciones de los jugadores de Chivas tras duelo con León

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul por el liderato del Apertura 2026?

La Liga MX entrará en un nuevo receso futbolístico debido a la Fecha FIFA, por lo que el partido final de la fase regular del Apertura 2026 contra Cruz Azul se disputará el próximo domingo 22 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.