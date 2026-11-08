El Guadalajara se mantiene en la parte más alta de la Liga MX, por lo que deberá jugarse el liderato en la última fecha contra Cruz Azul.

Chivas es uno de los máximos candidatos al título del Apertura 2026 gracias al nivel que ha demostrado en los torneos recientes y sobre todo en este semestre, en donde se ha sobrepuesto a múltiples adversidades, manteniéndose entre los mejores clubes de la Liga MX.

El Guadalajara llegó a León con la consigna de doblegar a La Fiera para poder ascender al liderato del futbol mexicano tras el empate del América contra Pumas y el triunfo de Cruz Azul sobre los Tigres.

Ahora, el chiverío deberá jugarse el liderato en la jornada 17 cuando se enfrente precisamente a La Máquina, duelo que se ha convertido en uno de los más emocionantes semestre tras semestre por los antecedentes de Liguilla y goles entre ambos clubes.

Así va la tabla de posiciones del Apertura 2026 tras la jornada 16

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul por el liderato del Apertura 2026?

La Liga MX entrará en un nuevo receso futbolístico debido a la Fecha FIFA, por lo que el partido final de la fase regular del Apertura 2026 contra Cruz Azul se disputará el próximo domingo 22 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.