El Guadalajara se mete a la casa de la Fiera con la encomienda de salir con los tres puntos para instalarse en el liderato de la Liga MX.

Chivas y León pondrán punto final a la jornada 16 del Apertura 2026 en la cancha del Nou Camp en un duelo de Liguilla adelantada, en donde ambos clubes están urgidos de un triunfo para mantener encendidas las ilusiones de cumplir con uno de sus objetivos.

El Guadalajara de Gabriel Milito necesita el triunfo, por cualquier marcador, para poder instalarse en la cima de la tabla de posiciones, por encima de Cruz Azul y América.

Por su parte, La Fiera necesita los tres puntos para meterse a zona de Liguilla y depender, exclusivamente de sí mismos, para amarrar su boleto en la jornada 17, en donde les tocará enfrentarse al Santos Laguna, en duelo directo por la Fase Final.

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