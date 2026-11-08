El entrenador del Guadalajara por fin está muy cerca de contar con plantel completo para encarar la Liguilla del futbol mexicano.

Chivas está cerrando fuerte su participación en la fase regular del Apertura 2026, en donde las buenas noticias siguen llegando en el equipo encabezado por Gabriel Milito, quien recibió una excelente noticia en la convocatoria para enfrentar al Club León en la jornada 16 de la Liga MX.

El Guadalajara fue blanco de las lesiones en todo el semestre, teniendo que lidiar con muchas ausencias, principalmente a la defensiva, situación que complicó el armado del plantel y pese a todo ello, el chiverío se mantiene como la mejor defensiva de todo el futbol mexicano.

Sin embargo, esa problemática está a punto de quedar atrás, ya que se confirmó el regreso de Miguel Gómez a la convocatoria, con lo que estaría el plantel casi completo para la recta final del torneo, pensando en que resta el duelo de la jornada 17 contra Cruz Azul y posteriormente, el arranque de la Liguilla por el título.

Convocatoria completa de Chivas para enfrentar al León

Raúl Rangel

Óscar Whalley

Bryan González

José Castillo

Diego Campillo

Luis Romo

Omar Govea

Daniel Aguirre

Richy Ledezma

Luis Rey

Efraín Álvarez

Kevin Castañeda

Rubén González

Jordan Carrillo

Santiago Sandoval

Roberto Alvarado

Ricardo Marín

Jonathan Pérez

Brian Gutiérrez

Ángel Sepúlveda

Miguel Gómez

Hugo Camberos

¿Quién falta de sumarse al primer equipo?

Gabriel Milito tiene casi equipo completo para poder encarar la recta final del Apertura 2026, en donde el único futbolista que le faltaría por recuperar sería Miguel Tapias, quien supuestamente seguiría en un proceso de rehabilitación de una lesión, aunque el zaguero se ha ausentado desde la Leagues Cup.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Club León?

El Guadalajara tendrá un cierre de torneo difícil, en donde deberá enfrentar a dos clubes que apuntan a estar en Liguilla, en donde el primero será contra el Club León, duelo que se disputará el próximo domingo 8 de noviembre en la cancha del Estadio Nou Camp en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.