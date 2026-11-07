Todos los detalles para que no te pierdas el duelo entre el Guadalajara y la Fiera por el pase a la Liguilla de la Liga MX.

Chivas ya tiene la calificación asegurada a la Liguilla del Apertura 2026; sin embargo, un descuido en la recta final de la fase regular podría arrastrarlo hasta el quinto lugar de la tabla de posiciones, por lo que es necesario seguir sumando puntos para poder, inclusive, aspirar al liderato general, por lo que será crucial el duelo de la jornada 16 contra el Club León.

El Guadalajara depende de sí mismo, aunque le resta un calendario complicado contra equipos protagonistas de la Liga MX, por lo que Gabriel Milito deberá exigir al máximo a su plantel para conseguir la victoria en la cancha de los Esmeraldas en el cierre de la penúltima jornada.

Por su parte, los Panzas Verdes están urgidos de un triunfo que los meta de lleno en la contienda por el pase a la Liguilla, ya que con 22 puntos están al borde de quedar eliminados, por lo que su destino depende exclusivamente de ellos mismos.

¿Cómo van Chivas y León en la tabla de posiciones?

¿Cuándo y dónde se jugará la jornada 16 entre Chivas y León?

El duelo entre rojiblancos y esmeraldas le pondrá punto final a la jornada 16 del Apertura 2026, partido que se jugará en la cancha del Nou Camp este domingo 8 de noviembre, partido que está programado a disputarse en punto de las 20:10 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas vs. León?

El duelo entre rojiblancos y esmeraldas será transmitido en exclusiva por la señal de Fox One; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.