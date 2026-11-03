El timonel de La Fiera sabe que solamente le sirve el triunfo frente al Guadalajara, por lo que advirtió que no cambiará de postura en su equipo.

Chivas ya amarró su boleto a la Liguilla del Apertura 2026; sin embargo, la misión no está consumada todavía, por lo que requiere de seguir cosechando puntos para seguir escalando en la tabla de posiciones, en búsqueda de terminar con el liderato general para contar con la ventaja del criterio de desempate en la Fase Final de la Liga MX.

Sin embargo, su siguiente compromiso no será sencillo debido a que deberá enfrentar al Club León en la cancha del Nou Camp, escuadra que se está peleando el boleto a la siguiente fase en esta recta final del torneo, por lo que su entrenador, Javier Gandolfi, envió un recadito al Rebaño, advirtiéndole que no cambiará su estilo de juego, además de su urgencia de ganar en casa.

“Lo mismo que venimos trabajando. La realidad es que un resultado no me va a cambiar en absoluto. Seguimos dependiendo de nosotros en la tabla (…) Vamos a seguir confiando, con la fe y con el trabajo.

“Por ahí, en situaciones te lo quieren hacer ver como que hay que cambiar, pero la realidad es que hoy el objetivo depende de nosotros y es el trabajo, la entrega y dedicación de los chicos. Desde este lado, tranquilidad y sí, tenemos que ganar en casa, esa es la realidad“, declaró el entrenador en conferencia de prensa.

Chivas enfrentaría al Club León, hasta el momento

A falta de dos jornadas para que concluya la fase regular de la Liga MX, según la tabla de posiciones del Apertura 2026, el rival del Guadalajara en la Liguilla, al día de hoy, sería precisamente el León, quien está instalado en la séptima posición con 22 puntos, pero seguidos muy de cerca por clubes como Santos Laguna que tiene la misma cantidad de unidades, Rayados con 21 y detrás vienen Pumas y Querétaro con 20 puntos cada uno.

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¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Club León?

El Guadalajara tendrá un cierre de torneo difícil, en donde deberá enfrentar a dos clubes que apuntan a estar en Liguilla, en donde el primero será contra el Club León, duelo que se disputará el próximo domingo 8 de noviembre en la cancha del Estadio Nou Camp en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.