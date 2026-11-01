Este futbolista que integra al primer equipo ha sido completamente olvidado por el cuerpo técnico y hasta por el área de comunicación del Rebaño.

Gabriel Milito celebra debido a que todo el hospital de jugadores que tenía en Chivas poco a poco ha ido quedando en el olvido, ya que todos se reintegraron al plantel e inclusive formaron parte de la convocatoria para el duelo contra Atlante, en donde el único ausente fue Miguel Gómez, quien recayó en una dolencia muscular.

Es por eso que elementos como Luis Romo, Ángel Sepúlveda, Brian Gutiérrez y José Castillo pudieron volver a estar a disposición del cuerpo técnico del argentino, aunque nuevamente quedó en el olvido un elemento del primer equipo y se trata de Miguel Tapias.

La última ocasión en que el club informó abiertamente algo relacionado con el defensor fue cuando presentó la convocatoria para la Leagues Cup, en donde se confirmó que formó parte del plantel que realizó el viaje a Estados Unidos para disputar ese torneo; sin embargo, a partir de ese momento todo ha sido una incógnita.

A partir de ese momento, Micky Tapias ha quedado en el olvido hasta de los comunicados difundidos por el club, en donde no se le toma en cuenta ni siquiera para informar la razón por la que no fue convocado, en donde Gabriel Milito reveló que el zaguero estaba lesionado.

Encuesta ¿Qué debería hacer Chivas con Miguel Tapias? ¿Qué debería hacer Chivas con Miguel Tapias? Debería mantenerlo en el plantel Debería buscarle acomodo en otro club Deberían usarlo más en el primer equipo Ya votaron 3 hinchas

Miguel Tapias, señalado para abandonar al Rebaño en diciembre

La realidad es que el zaguero surgido de las fuerzas básicas del Pachuca nunca pudo llenarle el ojo a Gabriel Milito, quien poco a poco lo ha ido dejando en el olvido con el transcurrir de las semanas, por lo que la directiva encabezada por Javier Mier y Alejandro Manzo, trató de encontrarle acomodo en el anterior mercado de fichajes.

Algunas versiones extraoficiales aseguraron que Pumas y los Tuzos mostraron interés en ficharle, pero no se alcanzaron los acuerdos para cerrar la contratación del defensor que llegó para el Clausura 2025 con la consigna de ser el reemplazo de Jesús Orozco Chiquete.

Ahora, a falta de unas semanas de que abran nuevamente las ventanas de transferencias, los rumores de que Micky Tapias vuelven a cobrar fuera en el futbol mexicano, situación que parece inminente por la falta de confianza que hay en el Rebaño en este futbolista.