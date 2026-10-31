Chivas recibe al Atlante este sábado 31 de octubre en el Estadio Akron, en el encuentro correspondiente a la Fecha 15 del Apertura 2026 que representa el antepenúltimo compromiso de la fase regular para el Guadalajara. El Rebaño Sagrado llega inició la Jornada en tercer lugar y con la posibilidad de acercarse todavía más al liderato, del cual solamente lo separan dos puntos. Por eso, conseguir una victoria frente a los Potros de Hierro será fundamental para mantener sus aspiraciones de terminar el campeonato entre los primeros lugares y llegar a la Liguilla con la mayor confianza posible.

Como sucede en cada partido, Gabriel Milito buscará mandar al terreno de juego a su mejor alineación disponible, aunque en esta ocasión tendrá una ventaja que no había disfrutado durante las últimas jornadas. Y es que varios de los futbolistas lesionados ya consiguieron entrenar al parejo de sus compañeros durante la semana, por lo que el entrenador argentino podría recuperar prácticamente a todo su plantel. Esta situación llega en un momento ideal, pues los jugadores que estuvieron fuera por problemas físicos todavía tendrán oportunidades de recuperar ritmo competitivo antes de que comience la fase final del campeonato.

El primer cambio importante en la alineación rojiblanca sería el regreso de Luis Romo, quien finalmente consiguió recuperarse de su lesión y estaría listo para volver a la actividad. De acuerdo con información del periodista José María Garrido, el capitán del Guadalajara no solamente regresaría a la convocatoria, sino directamente al once titular, recuperando su posición como líbero dentro de la línea defensiva. Esto provocaría que Luis Gabriel Rey, quien había cumplido con esa función durante los últimos encuentros, regresara a la banca, a pesar de las buenas actuaciones que mostró mientras sustituyó al experimentado futbolista.

Otra de las buenas noticias para Gabriel Milito es la recuperación de José Castillo, quien también se encuentra cerca de volver a disputar minutos después de una larga ausencia. Sin embargo, su regreso abrirá una competencia importante con Diego Campillo por la titularidad en el sector izquierdo de la defensa. Aunque Castillo era una pieza importante antes de lesionarse, todo apunta a que el canterano rojiblanco podría mantenerse en el once inicial contra Atlante, mientras que el cuerpo técnico llevaría con calma la reincorporación del exjugador de Pachuca para evitar riesgos y permitirle recuperar su mejor nivel físico de cara a la Liguilla.

Posible alineación de Chivas para enfrentar a Atlante

Con el regreso de Luis Romo como principal novedad, Gabriel Milito podría mantener la base del equipo que consiguió las victorias contra Necaxa y Monterrey. Esta sería la posible alineación del Guadalajara para enfrentar a los Potros de Hierro, a la espera de la confirmación oficial:

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Luis Romo

Diego Campillo

Bryan González

Rubén González

Omar Govea

Santiago Sandoval

Roberto Alvarado

Ricardo Marín

Posible alineación de Atlante para enfrentar a Chivas

Por su parte, Atlante llegará al Estadio Akron con la necesidad de conseguir un resultado positivo después de un torneo complicado, en el que los malos resultados han aumentado la presión sobre Miguel Herrera. Los Potros de Hierro buscarán sorprender al Guadalajara y podrían presentar la siguiente alineación para el compromiso de la Jornada 15: