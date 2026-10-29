El Guadalajara se alista para enfrentar a Atlante por el Apertura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, confirman los que tiene Gabriel Milito.

Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Atlante por la jornada 15 del Apertura 2026 y la gran pregunta que surge es cómo estará el equipo rojiblanco. A tres partidos para el inicio de la Liguilla, Alex Ramírez reveló que Gabriel Milito busca recuperar dos aspectos en su Guadalajara: actitud ganadora e intensidad.

Desde la victoria ante América por el Apertura 2025, el Rebaño Sagrado dejó en claro que su equipo no iba a dar por perdido ningún partido. Cruz Azul tuvo que sufrir más de la cuenta en aquella Liguilla, mientras que Tigres vivió en carne propia cómo una plantilla sin cinco piezas clave lo puso contra su portería y se llevó la victoria gracias al doblete de Santiago Sandoval.

Es un hecho que, en el Apertura 2026, Chivas tuvo que batallar más de la cuenta ante rivales a los que en otros momentos goleó, como sucedió con Puebla en el Clausura 2026. De cara a la recta final del torneo, Alex Ramírez reveló en su canal de YouTube que Gabriel Milito se está ocupando de devolverle esa hambre ganadora e intensidad que se llegó a ver frente a Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero.

Gabriel Milito busca recuperar la intensidad de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Chivas perdió dos aspectos muy importantes, que seguramente van a reconocer en algún momento. La actitud, que siempre es la última que te puede faltar. No se ha ido del todo, pero en algunos partidos esa actitud para moverse al espacio en Chivas había descendido de manera importante. Cuando está baja su forma de entrega, evidentemente el equipo también lo refleja futbolísticamente. El equipo pareciera que se conforma con poco”, señaló el insider rojiblanco.

Encuesta ¿Chivas no tiene intensidad por culpa de Gabriel Milito o de los jugadores? ¿Chivas no tiene intensidad por culpa de Gabriel Milito o de los jugadores? Responsabilidad de los jugadores. Responsabilidad de Gabriel Milito Ya votaron 2 hinchas

Y agregó: “La otra es la intensidad con la que ha jugado el Guadalajara, que tiene que ir una con la otra. En esto, insisto, el equipo estaba cansado, pero la intensidad la perdió el Guadalajara de aquel equipo bravío en los últimos partidos. El equipo notó de Necaxa a Rayados un aumento en la intensidad y eso es trabajo de Gabriel (Milito), que viene poco a poco levantándolos. Es un trabajo de vestidor, es un trabajo de gestión humana, de gestión deportiva, de regresarle la confianza a los jugadores que son base”.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Atlante?

El partido entre Chivas y Atlante por la jornada 15 del Apertura 2026 se llevará adelante el próximo sábado 31 de octubre en el Estadio Akron a las 19:07 del Centro de México. El partido se podrá ver en México por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos, por Telemundo.