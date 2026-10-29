El Piojo fue directo y enumeró las carencias que ha demostrado el Guadalajara y que ha ocasionado la irregularidad en este semestre.

Chivas enamoró a toda la Liga MX por el nivel futbolístico que desplegó durante el Clausura 2026, en donde prácticamente superó a casi todos sus adversarios por lo que se convirtió en el candidato más serio al título en este Apertura 2026; sin embargo, el Rebaño ha estado lejos del nivel mostrado y Roberto Alvarado reveló la razón.

Durante las semanas recientes han surgido rumores sobre que la relación entre jugadores y Gabriel Milito está fracturada; sin embargo, el Piojo puso fin a dichas versiones y confirmó que no han perdido la confianza en el entrenador argentino, aunque sí enumeró algunas cosas en las que han quedado a deber en este semestre, demostrando confianza en que con el regreso de todos los lesionados, alcancen nuevamente el nivel de hace unos meses.

“Ya estamos cerca del final del torneo regular. Creo que nuestro torneo ha sido un poco irregular porque hemos tenido partidos buenos, partidos más o menos y partidos malos. Creo que ha sido un poquito irregular nuestro torneo, pero siempre conscientes de que podemos mejorar, de que podemos hacer las cosas bien y que cuando el equipo está conectado y el equipo hace las cosas bien y nos ponemos serios, es cuando mostramos nuestro mejor futbol. En este final del torneo esperamos, ahora que ya se incorporan los que estaban lesionados, que tenemos el plantel completo, poder mostrar lo que habíamos mostrado el torneo pasado.

“Simplemente creo que a veces el tema de la actitud, a lo mejor que bajamos la intensidad y quizás por más de que no te estén saliendo las cosas o por más de que no estés teniendo un gran partido, si tu actitud es buena, desde ahí cambian las cosas. A veces, quizás nos ha faltado un poquito eso en los partidos, en las segundas mitades que es donde nos cuesta más. Pero esperamos este final del torneo hacer las cosas de la mejor manera, cerrar bien para poder agarrar otra vez la confianza que está tomando otra vez el equipo y llegar bien a estos últimos partidos”, declaró el Piojo en entrevista con Telemundo Deportes.

¿Chivas ha perdido la confianza en Gabriel Milito?

“No, eso sí nunca ha habido ninguna duda dentro del grupo. Tenemos bien claro lo que queremos, lo que quiere Gaby Milito con nosotros y la idea que tenemos ya con Gaby está bastante clara. Sí, quizás a veces lo hacemos enojar porque no le gusta cómo funciona el equipo, pero creo que nunca hemos dudado del equipo, del grupo de nuestro cuerpo técnico y eso nos ha ayudado mucho para que el equipo no se caiga”, puntualizó.

¿Piojo Alvarado considera que Chivas ya merece ser campeón de la Liga MX?

“No sé si sea merecimiento, porque obviamente todos los equipos hacen las cosas para poder ganar un título, pero sí que todos los días trabajamos para poder pelear por ese título. Todos los que estamos aquí soñamos con levantar un trofeo con Chivas y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder alcanzarlo.

“Hemos estado más cerca, ya son dos o tres torneos que estamos en Liguilla. Estamos cerca, estamos cerca, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir peleando y hay que seguir soñando para que pronto llegue ese trofeo”, concluyó el futbolista rojiblanco.