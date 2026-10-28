El exjugador de las Águilas, Jorge Sánchez, recordó cómo se le quitó "lo valiente" al delantero azulcrema cuando quiso retar a los golpes al Pocho.

La rivalidad entre Chivas y América suele dejar pasajes memorables que quedan en la historia del futbol mexicano, no solo por los goles y resultados, sino hasta por la manera en que los jugadores de ambos equipos representan sus colores, en donde se viralizó el cobarde gesto que registró Henry Martín cuando quiso enfrentarse a Miguel Ponce.

El Pocho era un futbolista que defendía con fiereza la camiseta del Guadalajara, por lo que constantemente estaba involucrado en connatos de bronca, en donde en alguna ocasión se enfrascó con el delantero de las Águilas, quien intentó retarlo a los golpes en los vestidores del Estadio Azteca.

El exjugador del América, Jorge Sánchez, reveló la historia de cómo Henry Martín quiso enfrentarse a Miguel Ponce, en donde alguien le recomendó no hacerlo porque el exjugador del chiverío también practicaba boxeo, por lo que el capitán de los azulcremas prefirió irse a su vestidor.

“Me tocó el Henry, pobrecito. Ya eran casi los últimos minutos, pero ese güey estaba loco, el de ustedes (Miguel Ponce). Estaba loco. Y Henry lo quería esperar en el pasillo y no me acuerdo quién va y le dice: ‘A ese güey no le digas nada. Es que ese güey es boxeador’

“Dice Henry: ‘Pero mira cómo me dejó los ojos’. Le dijeron: ‘Güey, te va a ir peor’. A Henry ya no lo vimos ahí, ya lo vimos en el vestuario sentadito, güey. Qué bueno que hizo caso, pinche miedoso“, declaró el ahora futbolista del Atlas en el podcast Cracks y Mortales.

¿Qué sucedió en ese Clásico en donde se pelearon Henry Martín y Miguel Ponce?

Durante el Clásico Nacional de la jornada 10 del Apertura 2021, los ánimos se calentaron en la recta final del partido, cuando América intentó atacar la portería rojiblanca, en donde Miguel Ponce cubrió con su cuerpo la pelota para que se fuera por la línea de meta, en donde Henry Martín intentó recuperarla y le dio una patada al exjugador del Rebaño.

La situación ocasionó un connato de bronca, en donde jugadores rojiblancos y azulcremas comenzaron los empujones, en donde en medio de la trifulca, el Pocho le tomó del cuello y posteriormente le metió los dedos en los ojos al delantero, quien se tiró al suelo a reclamar pese a que él fue el que agredió al rojiblanco.