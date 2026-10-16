El exjugador de las Águilas sorprendió a propios y extraños por defender públicamente la personalidad y profesionalismo del timonel del Guadalajara.

La fórmula del “éxito” de las cadenas de televisión deportiva en México radica en generar polémica de cualquier situación que acontece dentro de la Liga MX, en donde uno de los temas favoritos es desestabilizar el entorno de Chivas, por lo que Claudia García intentó generar controversia con el pasado de Gabriel Milito.

La conductora española que colabora en la cadena Fox, enumeró la trayectoria del actual timonel del Guadalajara recordando que en la mayoría de los clubes en donde dirigió el argentino terminó su relación laboral porque renunció, por lo que dijo que el Rebaño debería estar preparado para ese escenario.

Sin embargo, para sorpresa de todos, Daniel Brailovsky, panelista y leyenda del América, interrumpió a la comunicadora y salió en defensa de su compatriota sudamericano, asegurando que no es un entrenador que deje abandonados los proyectos por dinero, sino que deja la decisión en manos de las directivas.

“¿Sabes cuál es la gran diferencia entre las renuncias que hacían muchos técnicos que se iban porque les ofrecían algún contrato multimillonario? Que este tipo (Gabriel Milito) se iba porque perdía y no quería continuar y presentaba su renuncia para que decida la directiva. Cuando uno dice “renuncia” tantas veces como lo dijiste pareciera que el tipo rompe proyectos y se va.

“El tipo es ejemplar en su trabajo, en lo que hace en la cancha y lo que hace en el comportamiento con directiva. Él respeta contratos, no se va porque le ofrecen más lana y le pasó, que le ofrecieron en varios lados. Se va porque no cumple un proyecto, es diferente a renunciar por lana”, declaró la figura azulcrema en Fox Deportes.

¿Cuánto le resta de contrato a Gabriel Milito en Chivas?

El entrenador argentino llegó al banquillo de Chivas para el Apertura 2025, firmando un contrato por dos años, por lo que está disputando su tercer semestre al frente del Guadalajara, terminando su vínculo en el verano del 2027.

Sin embargo, diversas versiones periodísticas destaparon desde hace algunos meses que el deseo de la directiva del chiverío es ofrecerle una renovación de contrato, aunque no se han revelado avances en las conversaciones con el argentino o su entorno.