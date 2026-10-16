El mediocampista del Guadalajara habló abiertamente sobre lo que se habla en el vestidor tras obtener solo dos puntos de los últimos nueve que se han puesto en disputa.

Chivas ha caído en una racha negativa en cuanto a resultados en este Apertura 2026, en donde en los últimos tres partidos solamente han podido sumar dos puntos, por lo que muchos aficionados han comenzado a encender las alarmas; sin embargo, Brian Gutiérrez destapó lo que les dice Gabriel Milito a la plantilla de futbolistas.

La realidad es que, salvo el partido contra Querétaro, el Guadalajara ha demostrado un buen rendimiento futbolístico, aunque la falta de contundencia es lo que les ha complicado los partidos, en donde no pudieron sentenciar el Clásico Nacional contra América y no pudieron abrir el marcador primero contra el Atlas en el Clásico Tapatío.

Es por eso que Brian Gutiérrez destapó que Gabriel Milito continúa motivando a los futbolistas a que no bajen los brazos, dejando en claro que el objetivo es calificar a la Liguilla entre los primeros tres lugares, pese a que actualmente han sido relegados a la cuarta posición del Apertura 2026.

“Que sigamos así, que sigamos compitiendo, luchando y queriendo ganar. Ese es el objetivo es llegar a la Liguilla en los primeros tres lugares (…) Sí, ves todos los partidos que queremos ser protagonistas, queremos empezar con el pie adelante y estamos buscando para ganar los partidos”, declaró el mediocampista en entrevista con Telemundo Deportes.

Brian Gutiérrez, inconforme con el accionar de Chivas en el Apertura 2026

“Creo que el equipo va muy bien. Obviamente podemos mejorar. Hemos perdido partidos que creo que pudimos ganar y empatado partidos que pudimos ganar, pero el grupo va bien, estamos en cuarto lugar. Vamos bien y tenemos que finalizar el torneo con buenas sensaciones.

“Son detalles del partido, errores como cerrar los partidos. Tenemos esa falta de concentración a veces, pero creo que el grupo va bien“, concluyó el futbolista del Guadalajara.