El delantero de la filial del Guadalajara está en plan grande en la Liga de Expansión, problema que está aquejando al Rebaño en Primera División.

La salida de Armando González de Chivas para emigrar a Europa sí afectó el rendimiento ofensivo del Rebaño, razón por la cual el conjunto rojiblanco ha caído en una crisis de resultados debido a esa falta de contundencia; sin embargo, Gabriel Milito pudo dejar la solución en la Liga de Expansión.

Vladimir Moragrega está registrando un gran Apertura 2026 con el Tapatío, ya que pese a que solamente ha participado en siete partidos en el semestre, en donde se destapó con un doblete a mitad de semana contra el Tepatitlán en duelo pendiente.

El atacante ya presume seis goles en la competencia, anotando, en promedio, cada 81.33 minutos, siendo uno de los más contundentes de toda la División de Plata en relación a su efectividad y el tiempo de juego.

Moragrega pudo estar registrado en el primer equipo del Guadalajara, ya que inclusive realizó la pretemporada con el primer equipo ante las ausencias por la Copa del Mundo; sin embargo, Gabriel Milito decidió mandarlo de regreso al Tapatío.

¿Quiénes son los delanteros de Chivas?

La directiva del Guadalajara ha decidido darle salida a varios prospectos juveniles de centros delanteros que tiene como Teun Wilke o Sergio Aguayo, quienes se encuentran en Colombia. Es por eso que Gabriel Milito se la está jugando solamente con Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda y Jesús Hernández, aunque este último no ha debutado todavía en la Liga MX.

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¿Por qué Vladimir Moragrega no puede jugar en Chivas?

El delantero del Tapatío ya tiene 28 años de edad, por lo que para poder jugar en con Chivas en la Liga MX era necesario que estuviera registrado en el primer equipo, ya que no cuenta con carnet para poder subir y bajar de categoría, por lo que al ser enviado al Tapatío, su participación debe ser exclusiva en la Liga de Expansión.