En medio de las versiones que apuntaban a que ambos futbolistas estarían pidiendo su salida del Guadalajara, ha salido un nuevo reporte que pone fin a los rumores.

Chivas es el equipo más grande e importante de todo México y es por eso que es blanco constante de rumores que en la gran mayoría de las ocasiones resultan ser inventos de los medios de comunicación; sin embargo, una versión que ha inquietado a la afición rojiblanca radica en el futuro de Efraín Álvarez y Brian Gutiérrez.

Durante las semanas recientes han circulado diversos rumores que ponen a ambos futbolistas con un pie fuera del Guadalajara por diferentes situaciones, ya que se dice que Brian querría marcharse de México por temas de inseguridad en el país, mientras que Efraín estaría a disgusto por no tener muchos minutos, por lo que pidió ser negociado en la próxima ventana de fichajes.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, decidió aclarar toda la situación de ambos mediocampistas mexico-estadounidenses, en donde dejó en claro que esas versiones sobre los dos jugadores son falsas.

Efraín Álvarez

“En el caso de Efraín Álvarez. Pregunté con gente que está muy cerquita del vestidor (…) Lo que pude saber me da tranquilidad. Sí está incómodo porque no es titular indiscutible, quiere jugar. Incomodidad de que no le da igual (…) De eso, a que Efraín Álvarez le haya pedido a la directiva del Guadalajara salir, no. Es falso. No ha pedido salir del equipo”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Brian Gutiérrez

“La parte de que hubiera ocurrido algún tema de inseguridad que afectara a un ser cercano a Brian Gutiérrez, eso yo no lo sé (…) Brian Gutiérrez se vino para jugar con las Chivas y una parte de su familia se quedó en Chicago, es por eso que cada vez que hay un espacio de descanso más largo, aprovecha y se va a Chicago.

“Preguntaba y me decían que no tienen ninguna noticia de que haya cambiado su estructura de vida aquí. No es que haya venido alguien adicional o que se haya ido alguien que ya vivía acá con Brian.

“Desde dentro del club, nos han indicado que Brian Gutiérrez no ha solicitado al club salir del Guadalajara, no hay una petición expresa de parte de Brian en que solicite la apertura a una potencial negociación con la MLS ni con ningún otro club del mundo. El representante tampoco ha venido con alguna oferta y tampoco hay un descontento expreso del propio futbolista”, concluyó el comunicador.

Los números de Efraín Álvarez y Brian Gutiérrez en el Apertura 2026