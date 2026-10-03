El mediocampista del Guadalajara no ocultó su emoción de regresar a jugar a Estados Unidos de cara al Clásico Nacional.

Chivas se reporta listo para encarar una edición más del Clásico Nacional contra América, aunque en esta ocasión será para disputar un duelo amistoso por la Fecha FIFA que detuvo el Apertura 2026, en donde Efraín Álvarez está convencido de que quiere ganarlo.

El mediocampista del Guadalajara sabe que el orgullo de la institución y de millones de aficionados está en juego, por lo que pese a que sea un duelo de preparación, reveló que el conjunto tapatío tomará con total seriedad este enfrentamiento con las Águilas, aunque dejó en claro que también servirá para poner a punto a los jugadores y darle oportunidades a los juveniles.

“Al final del día, nosotros lo tomamos como un partido serio. Es un Clásico al final del día y tenemos que ganarlo sí o sí (…) Que los jóvenes se muestren, los otros como yo que mantengamos la forma y agarrar forma para estar lo mejor posible para el juego de Atlas”, explicó el mediocampista en Oakland.

Efraín Álvarez, comprometido con aficionados mexicanos en Estados Unidos

El ’10’ del Guadalajara recordó sus primeros años de vida, ya que creció en Estados Unidos, por lo que sabe que la visita de los clubes de la Liga MX es importante para los mexicanos en el otro país por lo que toma con responsabilidad ese tipo de visitas de los rojiblancos al vecino del norte.

“Los fanáticos siempre son los mejores. Siempre somos locales donde vayamos, pero al final del día vinimos a jugar un Clásico y los Clásicos se vienen a ganar.

“Es algo bonito, porque nosotros crecimos acá, pero cuando venían acá los equipos mexicanos a jugar era algo bonito, que podemos estar cerca de los equipos, estar apoyando y ahora toca dar un juego acá en Oakland y va a ser muy bonito para la gente cercana”, concluyó.

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¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. América?

El Clásico de México llega a Estados Unidos el próximo domingo 4 de octubre en la cancha del Oakland Alameda County Coliseum, duelo que está programado para disputarse en punto de las 19:10 horas, tiempo del centro de México.