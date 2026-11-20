Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Cruz Azul por la jornada 17 del Apertura 2026, mientras el mercado de pases ya toca fuerte en las oficinas de Verde Valle. En medio de este contexto, Denzell García fue noticia al hablar de la posibilidad de jugar en Atlas. ¿Se mueve el Guadalajara por el canterano de FC Juárez?

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Finalizada la Liguilla del Clausura 2027, César Merlo sorprendió a más de uno al afirmar que el Guadalajara había comenzado contactos para fichar al contención de los Bravos. Días después, César Huerta confirmó en su canal de YouTube que el contención de la frontera no iba a llegar si el Rebaño Sagrado tenía que invertir 10 millones de dólares por su fichaje.

Con el mercado de invierno cada vez más cerca, se dio a conocer que Atlas y FC Juárez están negociando el fichaje de Denzell García. El próximo fin de semana se enfrentan y el mediocampista habló de los rumores que lo vinculan con los rojinegros al señalar que solamente son comentarios que surgen en redes sociales.

¿Chivas se mueve por Denzell García?

Photo: IMAGO7

“Y con respecto a lo otro, la verdad creo que que sí, los rumores pues siempre habrá, siempre se dirán cosas que salen de las manos a uno y hasta ahí. La verdad creo que terminaron en rumores y no me gustaría hablar algo más porque pues creo que no va no va de mi parte”, expresó García en conferencia de prensa.

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¿Chivas va a moverse por Denzell García?

Es un hecho que el Guadalajara necesita un contención para el primer semestre del 2027 debido a que tendrá doble competencia con la Concachampions y la Liga MX. Fernando González es el mediocampista titular, mientras que para ese lugar Gabriel Milito no encuentra a ningún futbolista que lo pueda suplir ya que, por ejemplo, Samir Inda no recibió minutos.

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En medio de este contexto, son varios los insiders rojiblancos que señalan que el Rebaño Sagrado necesita un jugador de las características del Oso, pero ninguno se atrevió a comunicar que en Verde Valle ya se están moviendo por Denzell García. Cabe destacar que, la semana pasada, Alex Ramírez mencionó en su canal de YouTube que el Guadalajara no iría en el próximo libro de pases por un jugador prometedor de la Liga MX.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Cruz Azul?

Chivas y Cruz Azul se enfrentarán el próximo domingo 22 de noviembre en el Estadio Akron a las 17:07 del Centro de México. El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en el Estadio Akron con el equipo de Gabriel Milito ante Cruz Azul.