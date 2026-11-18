Mientras Chivas se alista para enfrentar a Cruz Azul por la jornada 17 , sus fuerzas básicas iniciaron su participación en la Liguilla. Esta tarde el Guadalajara superó por 2-1 a Pachuca por la ida de los Cuartos de Final con un golazo de Javier Contreras desde la mitad de cancha, mientras que el primero fue de César Quintana tras finalizar una jugada colectiva.

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Los dirigidos por Cristian Flores cerraron su participación en la fase regular del Apertura 2026 en la tercera posición del Grupo 2 con 27 detrás de Necaxa y Tijuana. Por esta razón, enfrentó a unos Tuzos que fueron segundos en la general de su grupo.

Esta mañana Chivas Sub-17 recibió a Pachuca por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla, la cual comenzó ganando con un golazo de César Quintana, quien finalizó una enorme jugada colectiva que recordará a muchos a los goles del equipo de Gabriel Milito.

Javier Contreras anotó golazo ante Pachuca.

Photo: Javier Contreras anotó golazo ante Pachuca.

En la segunda mitad, el partido estaba igualado 1-1, pero en el minuto 74 apareció Javier Contreras con un gol de otro planeta debido a que recuperó y disparó unos metros por delante de la mitad de cancha. Matteo Ochoa, portero de los Tuzos, no pudo hacer mucho, mientras que el banquillo rojiblanco saltó al campo de juego a festejar el golazo de Contreras.

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¿Qué resultado necesita Chivas para avanzar a la Semifinal de la Liguilla?

Luego de lo vivido en las instalaciones de Verde Valle, el Guadalajara necesita ganar o empatar por cualquier tipo de marcador para avanzar a la Semifinal de la Liguilla. Una derrota deposita a Pachuca en la siguiente instancia por mejor posicionamiento en la tabla general de posiciones.